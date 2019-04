Junts per Manresa crea «El WhatsApp de l'alcalde» perquè els ciutadans hi diguin la seva

Junts per Manresa, candidatura que lidera l'alcalde Valentí Junyent, posa a disposició de la ciutadania un número de telèfon perquè la gent enviï, a través de WhatsApp, aquelles propostes que creguin interessants per seguir millorant la ciutat. D'aquesta manera, el partit aposta per les noves tecnologies per facilitar la participació de la societat manresana.

L'objectiu d'El WhatsApp de l'alcalde és recollir suggeriments per acabar de confeccionar el programa electoral i donar facilitats perquè els manresans puguin participar i fer sentir la seva veu d'una manera més fàcil i directe.

Fa molts mesos que membres de Junts per Manresa, juntament amb els actuals regidors que no continuaran formant part d'aquest projecte, han estat treballant de valent per elaborar un programa ambiciós i realista, però es vol utilitzar el WhatsApp per conèixer de primera mà aquelles idees de la gent per fer de Manresa una ciutat encara més agradable i atractiva. El número de telèfon per poder enviar els missatges és el 623 61 00 25.

Junts per Manresa va presentar en un acte al Museu de la Tècnica els eixos més importants del programa electoral i els compromisos més rellevants que pretén complir la candidatura si es guanyen les eleccions i es governa, com per exemple el foment de l'activitat turística i la projecció de la ciutat aprofitant l'oportunitat de Manresa 2022; l'increment de places públiques de residències per a persones grans; l'impuls d'un pla de xoc per corregir les deficiències als edificis de les escoles públiques; la preparació d'un pla d'actuació per a la municipalització de la zona blava el 2023; el manteniment del pla de xoc d'1 milió d'euros per a la millora de l'espai urbà i el reforçament de la neteja viària.