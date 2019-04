La Llar Sant Joan de Déu de Manresa ha atès uns 200 refugiats en el seu primer any

La Llar Sant Joan de Déu de Manresa, gestionada per la Fundació Germà Tomàs Canet, ha acollit a 198 refugiats al llarg del 2018, primer any en funcionament de les instal·lacions. Es tracta de persones que han sol·licitat asil a l'estat espanyol com a conseqüència de conflictes armats, crisis humanitàries o persecució al seu país d'origen. Més de la meitat procedeixen de Síria i Veneçuela i són menors d'edat.

A l'hora de fer balanç, Paco Gea, membre de l'equip directiu de la fundació, ha lamentat la lentitud del procediment per obtenir l'asil que pot comportar que alguns usuaris acabin les dues fases del Programa de Protecció Internacional -que pot arribar als 21 mesos- sense tenir una resolució.