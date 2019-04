Manresa té una de les nou estacions de Catalunya que capten els nivells de pol·len

Que plogui. Molt més del que ho ha fet aquests últims dies. És el principal desig dels especialistes en al·lergologia i de les persones que pateixen algun tipus d'al·lèrgia a causa del pol·len. Aquesta primavera serà especialment dura. A Manresa hi ha un dels nous punts que controlen els nivells de pol·linització de Catalunya. Les dades que aporten aquestes estacions són les que permeten fer la previsió de com pot anar tot, i el que indiquen és que no serà una temporada fàcil perquè els nivells de pol·len són molt alts.



Per aquest mateix motiu els especialistes també avisen que hi pot haver gent que, sense haver tingut al·lèrgia mai abans, aquesta primavera pot notar alguns símptomes. Un altre indicatiu són les visites al servei d'al·lergologia a l'Hospital de Sant Joan de Déu de la Fundació Althaia. Segons la responsable del servei, Laia Ferré, ja es comença a notar la temporada. «La previsió és bastant dolenta. Hauria de ploure força dies i en quantitat. Amb una mica no n'hi ha prou i fins i tot pot ser pitjor».



A Manresa el captador de pol·len és a la Casa de la Culla. Recull mostres durant tota una setmana que s'analitzen a l'Institut de Ciència i Tecnologies Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB). La investigadora i responsable del centre, Jordina Belmonte, explica que en el moment que reben el tambor on s'ha captat el pol·len comença una feina complexa. S'analitzen, s'identifiquen i es comptabilitzen cadascuna de les partícules emmagatzemades a través del microscopi. Tot de forma manual. «No hi ha màquines, encara, per fer això». Finalment es difonen les dades.

Els altres captadors



També hi ha captadors de pol·len a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Bellaterra, Roquetes, Vielha i a les Planes de Son. «Sempre hem buscat llocs on hi hagi una certa concentració de població. Llocs que siguin representatius i una mica diferents els uns dels altres. Són a les capitals de província, a Vielha i al delta de l'Ebre, que són en extrems, i a Manresa, perquè és al mig».

Dades semblants, però...



Les dades del captador de Manresa no són gaire diferents de les que apareixen els altres aparells. Sí, però, que hi ha un decalatge en el temps, explica Belmonte. «Al litoral algunes pol·linitzacions comencen abans que a Manresa o Lleida. Vielha i Planes de Son són els punts més diferents de tots». El que sí que hi ha són diferències en les proporcions, però no en el tipus de pol·len.



S'explica: a Barcelona quan pol·linitzen els plataners com els que hi ha al Passeig de Manresa la proporció pot ser del 40 o el 50 % del que es recull al llarg de l'any. Això s'explica perquè «hi ha moltíssims plàtans. En canvi a Manresa surt més el roure o el pi, tot i que el pol·len de plàtan està augmentant. Això voldria dir que n'han plantat». Remarca que això és una mala notícia perquè el plataner és dels que poden causar molèsties.



En el cas de Manresa el pol·len de xiprer ha baixat els darrers anys, però en canvi aquest any n'hi «està havent moltíssim». El de l'olivera també augmenta d'una forma significativa, igual que les gramínies». Es tracta d'alguns dels pòl·lens que poden afectar més la salut. La previsió per als pròxims dies és que continuïn molt alts els nivells de plàtan i parietària. Que baixi la incidència del xiprer. També hi ha nivells alts de pi, arç, pollancres i moreres. El polsim groc que sovint es veu al carrer prové d'aquestes espècies. Però en canvi fan poques al·lèrgies. Per a més endavant s'esperen amb més intensitat les gramínies, el roure i l'alzina.

El canvi climàtic



La informació recollida, a més a més de les dades històriques dels darrers anys, també «ens serveix per estudiar què passa amb el canvi climàtic», comenta Belmonte. Segons diu, «hi ha un desordre» que fa que o no hi hagi precipitacions o que siguin exagerades, o bé la diferència de temperatures entre el dia i la nit. «No és una característica del clima mediterrani. Això no hauria de ser d'aquesta manera». Els canvis també afecten les plantes que s'estan acostumant a aquests «desordres». «Està començant a passar perquè ho comencem a veure. De moment en sabem poc perquè estem sota els efectes del que va passant».