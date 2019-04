La Processó celebra els 20 anys de la seva recuperació col·laborant amb Open Arms

Manresa celebra enguany els 20 anys de la recuperació de la Processó del Divendres Sant. L'acte, que aplega més de 350 persones entre els passos i confraries, tindrà en aquesta ocasió un component nou. Aprofitant l'aniversari, es recaptaran diners per a l'ONG Open Arms. Demà dimecres, a 2/4 de 9 del vespre, dos membres de l'organització que lidera Òscar Camps oferiran una xerrada a la Sala Gòtica de la Seu, on hi haurà guardioles i marxandatge de l'ONG per a qui vulgui col·laborar amb la causa. La xerrada anirà a càrrec de Pau Pérez, col·laborador actiu d'Open Arms, i d'una infermera manresana que també en forma part. Explicaran per què va néixer Open Arms i algunes vivències que han tingut fent de voluntaris. Prèviament, es farà una mena de pregó institucional de l'inici de la celebració de la Setmana Santa a càrrec del vicari episcopal de la diòcesi de Vic, mossèn Pere Oliva.

Aquest migdia han presentat la processó dels 20 anys mossèn Jean Hakolimana, rector de la Seu; Antoni Selvas, de l'Associació Cultural i Recreativa Armats de Manresa, i Manuel Muñoz, de l'Hermandad de Nuestra Señora Esparanza Macarena de Manresa, ambdós membres de la comissió de la processó, que tindrà lloc el proper divendres 19 d'abril i que mantindrà el recorregut dels darrers anys.

Mossèn Joan, que és com s'adrecen els feligresos a mossèn Hakolimana, ha recordat el missatge del Sant Pare en el sentit que "si la fe no porta a la caritat i al compromís hi ha alguna cosa que falla". També ha parlat de la intenció de la basílica de "treballar els espais humans", fent visible, ha dit, "la pell invisible de la Seu", on hi ha les confraries que fan possible la processó i entitats com la Capella de Música de la Seu, entre altres.

Selvas ha remarcat la bona predisposició d'Open Arms per donar un contingut el màxim de solidari a la processó.

A banda de les guardioles que es col·locaran a l'acte de demà al vespre, hi haurà fins a quatre oportunitats més per donar diners a Open Arms per ajudar-los en la seva causa altruista. El dia de la processó es repartiran guardioles en alguns dels punts per on passa: a la Seu, a la Plana de l'Om, a Sant Domènec i a Crist Rei. Un grup de voluntaris s'encarregaran de gestionar-les i d'informar a la gent. Una altra fórmula és entrant a la basílica de la Seu aquests dies on, per segon any consecutiu, hi ha exposats els passos de la processó (de moment n'hi ha dos). A cada pas hi haurà una guardiola perquè la gent que els vagi a veure hi pugui deixar diners.

Ja de cara al maig, ha explicat mossèn Joan, es vol organitzar un macroconcert amb totes les corals del Bages on es farà el sistema de l'entrada invertida. El que es recapti també serà per a Open Arms. S'ha de concretar el dia i el lloc però és previst que tingui lloc entre el 4 i l'11 de maig.

La darrera manera de col·laborar és llogant una de les vestes que porten els penitents de les diferents confraries. Qui vulgui participar a la processó des de dins ho pot fer posant-se en contacte amb el pas amb el qual vulgui anar. Tots ells tenen més vestes de les que surten a la processó per a qui s'hi vulgui afegir. El preu del lloguer de la vestimenta serà per a Open Arms.

Enguany, a la processó hi assistirà el bisbe de Vic, Romà Casanova.