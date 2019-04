S'inicien les votacions del projecte jove Keep Calm & deixeu-nos dir la nostra

El Casal de Joves La Kampana, servei municipal de l'Ajuntament de Manresa gestionat pel CAE, obre el termini per votar la proposta guanyadora del taller de participació juvenil Keep Kalm & deixeu-nos dir la nostra. Fins al 30 d'abril, tots els joves i les joves de Manresa podran votar una de les quatre propostes finalistes a les urnes que trobaran al Casal de Joves La Kampana o als Punts d'Informació que hi ha setmanalment al pati dels instituts de Manresa.

La proposta guanyadora es durà a terme durant la programació de l'estiu jove 2019 i entre les persones que hagin participat en aquesta votació es realitzarà el sorteig d'una peça de roba de la botiga Freaky Shop de Manresa.

El taller Keep Kalm & deixeu-nos dir la nostra s'a dut a terme dins l'oferta de tallers formatius, informatius i de sensibilització que l'Oficina Jove del Bages proposa als Instituts de Manresa. Planteja un procés d'emprenedoria vinculat a la creació i promoció d'una activitat de caire juvenil.

Els tallers s'iniciaven amb un treball en grups a partir d'una dinàmica que facilitava el disseny d'una activitat i que, al final del taller, calia exposar davant de tota la classe. Al final de cada sessió tenia lloc una votació per decidir quina activitat era la més innovadora, necessària, motivadora i econòmica i tècnicament viable.

Entre totes les propostes triades per cada classe, un jurat n'ha escollit quatre de finalistes en funció de la seva qualitat i viabilitat.

Aquesta és la quarta vegada que es duu a terme el projecte Keep Kalm & deixeu-nos dir la nostra amb activitats guanyadores com una holi party o un paintball.