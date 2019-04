Tots els passos de vianants amb semàfor tenen avisador acústic

Un dels semàfors on s'han instal·lat avisadors, al carrer d'Alvar Aalto

El 100% dels 180 passos de vianants regulats per semàfors de la ciutat de Manresa disposen a partir d'ara dels avisadors acústics especials per a persones invidents. Durant els darrers dies, s'han instal·lat els set avisadors acústics homologats per l'ONCE que restaven pendents a la ciutat.

D'aquests dispositius se n'han instal·lat quatre a la cruïlla de la carretera del Pont de Vilomara amb l'avinguda de Bertrand i Ser-ra; un al pas de vianants a la carretera de Viladordis (a la nova rotonda); un al pas de vianants del carrer d'Alvar Aalto, a prop de les escales d'accés al centre comercial (zona Trullols); i un al pas de de la carretera del Pont amb el car-rer de Francesc Macià. El pressupost ha estat de 10.725 euros.

Tots els passos de vianants semaforitzats a la ciutat poden ser activats ara amb comandaments a distància homologats per a l'ús de persones cegues. Els sons indiquen quan el semàfor es posa en verd i quan en vermell.