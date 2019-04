La Universitat Catalana d'Estiu tindrà segona edició a Manresa

La Universitat Catalana d'Estiu (UCE) tornarà a Manresa el mes de juliol després de la bona resposta que va tenir l'any passat en l'estrena a la ciutat, coincidint amb el fet que el 2018 va exercir com a Capital de la Cultura Catalana.

L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent; el president de la Fundació UCE i de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), Joandomènec Ros; i el president de l'Associació de Professionals Sèniors al Servei del Territori Gest!, Josep Sinca, van signar ahir al migdia el conveni per a l'organització conjunta de la UCE Manresa 2019.

L'acord, que dona continuïtat al que es va signar el 2018, estableix que la nova edició tindrà lloc de l'1 al 6 de juliol, prèviament a la celebració de la tradicional UCE de Prada, que es fa a l'agost a la localitat nord-catalana des del 1968.



Reconeguts per Ensenyament

Tot i que el programa definitiu de la UCE Manresa s'està acabant d'elaborar, una de les novetats amb relació a la primera edició és que els cursos seran reconeguts per part del departament d'Educació de la Generalitat com a formació per al professorat, un fet que s'espera que contribuirà a ampliar la participació. Quant a l'estructura de la UCE, mantindrà l'esquema de la primera edició, amb activitats lectives al matí i conferències al migdia a l'institut Lluís de Peguera, debats a la tarda a l'auditori de la Plana i espectacles a la plaça Major a la nit.