Els vàndals fan pujar a 23.000 euros el cost dels contenidors cremats en quinze mesos

Un total de 23.232,63 euros. És el cost que ha tingut, fins ahir, la crema de contenidors a Manresa durant l'any passat i fins ara aquest 2019. En total, se n'han cremat 34, dels quals destaca el fet que 22 ho han fet aquest any. Els contenidors que ha calgut substituir més han estat els de rebuig (els de color gris). Dotze, en total.

Tal com demostren les xifres que recull el gràfic adjunt, hi ha molta diferència entre la quantitat de contenidors cremats corresponent al 2018 sencer i la dels mesos de gener, febrer i març i els vuit dies (fins ahir) d'abril, que gairebé la multiplica per dos. El motiu, com va explicar aquest diari en el seu dia, va ser una onada d'incendis de contenidors –14 en total– que van tenir lloc els darrers mesos i que van portar a la detenció de la banda que els va perpetrar per part de la Policia Local el mes passat. El cos policial els va poder relacionar amb la crema de fins a 14 contenidors en diferents incendis que, a més a més, van afectar dos vehicles i un plafó publicitari. Es tracta d'un manresà de 20 anys, dos de 17 i un santfruitosenc de 19 anys.



Investigació

El fet que es produïssin molts més incendis de contenidors del que és habitual va portar la Policia Local a obrir una investigació per determinar l'autoria dels fets. Les dades parlen. Ahir, fonts de l'Ajuntament destacaven que entre el mes de febrer i ahir només se n'ha cremat un, la qual cosa fa pensar que, a partir d'ara, la mitjana de contenidors incendiats ja sigui l'habitual.

Cal diferenciar els contenidors cremats que ha calgut substituir, que són els que figuren al gràfic segons la informació aportada per l'Ajuntament, i els contenidors que han requerit l'actuació dels Bombers, que pot passar que quedin tocats però que puguin continuar fent servei. En aquest cas, els Bombers els comptabilitzen tots i, d'altra banda, també es dona el fet que compten com una sola sortida una actuació que pot haver inclòs més d'un contenidor. En el seu cas, les dades aportades han estat de 48 sortides el 2017, 26 el 2018 i 22 entre els mesos de gener, febrer i març d'aquest any.

Des del servei de neteja de l'Ajuntament, han informat les fonts del consistori, el que es fa és reposar immediatament els contenidors cremats. En el cas dels contenidors per a la recollida de rebuig i orgànica, l'acció de substitució es fa el mateix dia o l'endemà. Normalment, un cop netejat l'espai on s'ha cremat, ja es fa el canvi. En el cas dels contenidors de paper, vidre i envasos, es triga uns dies més, però també es fa amb la màxima brevetat possible.



De 1.200 a 174 euros

Els contenidors més cars són els de rebuig amb la càrrega lateral, que són, també, els més actuals. També n'hi ha de rebuig de càrrega posterior, molt més econòmics. Entre l'any passat i aquest, els contenidors de rebuig cremats han estat 12, amb un cost de 10.505,93 euros. D'envasos (els de color groc) i de paper i cartró (els de color blau) se n'han cremat 8, respectivament. Després dels de rebuig amb la càrrega lateral, els de paper i cartró són els següents més cars. Costen 850 euros, de manera que la seva crema ha representat una despesa de 6.800 euros. Els d'envasos costen 540 euros. La despesa, per tant, va ser de 4.320 euros. De vidre, que costen 735 euros i són els tercers més cars, només se n'ha cremat un (el 2018). Finalment, d'orgànica, que valen 174,34 euros, entre els dos períodes se n'han cremat 5 (871,7 euros). Tot plegat, ho paguem els contribuents.