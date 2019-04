Creu Roja Manresa es marca el repte de vendre 8.000 butlletes del Sorteig d'Or per als seus projectes

El 78% dels ingressos de Creu Roja Manresa no provenen de subvencions o ajudes de les administracions sinó dels socis i de les donacions d'empreses i de particulars. També, de les activitats que organitza, com la parada que muntarà per Sant Jordi amb llibres de segona mà i el Sorteig d'Or. Tenint en compte que cada butlleta costa 5 euros, poder assegurar la venta de 8.000 garantiria a l'entitat 40.000 euros per portar a terme projectes de vital importància per la gent que atén. És per això, ha explicat Miquel Riera, president de l'assemblea local de Creu Roja Manresa aquest matí de dimecres, que enguany s'han posat com a repte aconseguir vendre les esmentades 8.000 butlletes i que aniran fent un seguiment en directe de com marxa la venta. Una de les raons d'aquesta aposta, ha remarcat, és que "els darrers anys ha anat a la baixa".

L'anunci l'ha fet Riera en l'acte de presentació a la seu del carrer del Joc de la Pilota de Manresa de l'entitat de L'Observatori de Creu Roja a nivell de tot Catalunya corresponent al juny del 2008, que porta per titol "Pobresa intermitent: entre la recuperació i la cronificació". N'ha fet un resum del contingut a nivell de Barcelona Pilar Millan, encarregada d'elaborar-lo, que ha alertat que, al costat de la cronificació de la pobresa hi ha un altre perill que és que es converteixi en hereditària; és a dir, que passi de pares a fills. Lligat amb aquest tema, Millan ha destacat els programes adreçats a la infància de Creu Roja Manresa que, són, precisament, una eina importantíssima per donar als infants i joves que en formen part oportunitats que d'altra manera no tindrien.

En el seu torn, Riera ha recordat algunes dades bàsiques de l'entitat a Manresa: 336 voluntaris, 16 persones formant l'equip tècnic, 5.745 associats i 20 municipis atesos. També ha parlat dels 31 projectes que desenvolupen per arribar als sectors més desafavorits de la societat. Tot plegat, amb el gran objectiu d'evitar la cronificació de la pobresa, que és el gran perill amb què han de lluitar entitats com aquesta després d'haver aconseguit recuperar-se amb molt esforç i patiment de l'important increment d'usuaris que els va generar la crisi.

Com a exemple de la importància de la seva tasca, la roda de premsa ha inclòs el testimoni de l'Asma i l'Amal (a la fotografia), dues dones que han tingut l'ajuda de Creu Roja en temes de salut i laborals, respectivament, que han volgut agrair a l'entitat el seu suport. Per poder continuar ajudant persones com elles, Riera ha insistit en la importància que la gent compri una butlleta per al Sorteig de l'Or.