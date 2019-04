Laura Borràs inicia la campanya a Manresa

Manresa acollirà divendres el primer gran acte electoral de Junts per Catalunya, just el dia que s'inicia oficialment la campanya. A l'acte hi intervindrà l'alcalde de Manresa i candidat a la reelecció, Valentí Junyent, i el dirigent del PDeCAT i bagenc David Bonvehí. També hi participaran els candidats Francesc de Dalmases, Ramon Tremosa, Míriam Nogueras i Laura Borràs. S'han anunciat missatges del cap de llista, Jordi Sànchez, i de Carles Puigdemont. L'acte se celebrarà a les 8 del vespre al teatre Conservatori de Manresa.