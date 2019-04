Planten a la Torre Lluvià 350 ceps de varietats antigues de vinyes del Bages

Aquesta setmana s'ha realitzat el cultiu de les primeres varietats antigues de vinya en els terrenys agrícoles de la Torre Lluvià. S'hi han plantat un total de 350 unitats: trenta de la varietat Negrelló, cent seixanta de Malvasia Roja i seixanta de Turbat. La resta de plançons són bases de ceps que a partir de l'any que ve s'empeltaran amb fusta d'altres varietats antigues.

El procés de replicació de la vinya és molt lent, perquè es disposa de molt poca fusta original. Un cop localitzat el cep primitiu, se'n tallen els sarments i se n'obtenen diverses estaques, que s'empelten sobre peus resistents. Cada un dels peus, donarà lloc a nous sarments, que al seu torn, es generaran noves estaques que es tornaran a plantar.

La recuperació dels ceps és possible gràcies a l'acord entre l'Ajuntament de Manresa, Ampans i el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Pla de Bages per a la recuperació de varietats antigues de vinya del Bages. L'Ajuntament de Manresa, que cedeix el terreny, Ampans que fa el cultiu de les varietats locals i la vinificació del raïm en col·laboració amb el celler Collbaix i la DO Pla de Bages, que és la responsable de coordinar el projecte i fer l'assessoria.

El conveni permetrà fer un projecte de recerca de les varietats autòctones de vinya al Bages i l'estudi de noves tècniques de cultiu i vinificació. Gràcies a això, els cellers de la Denominació d'Origen Pla de Bages podran obtenir noves bases de fusta per cultivar.

El fet de que la plantació es trobi a l'entorn de la Torre Lluvià, l'equipament insígnia de l'Anella Verda, permetrà també donar a conèixer a la població els conreus propis del secà local, mitjançant activitats de sensibilització ambiental i educatives sobre els conreus de la finca.



Municipal des del 2012



La Torre Lluvià va ser adquirida per l'Ajuntament de Manresa el febrer de 2012 i de seguida hi van començar les obres per aturar-ne la degradació, evitar l'esfondrament i aconseguir la seva recuperació. Des del juny passat, l'equipament és obert al públic com a centre d'interpretació i difusió de l'Anella Verda i els seus espais més representatius. Tots els diumenges i festius, a les 11 del matí, s'hi fan visites guiades i els visitants poden veure les exposicions permanents i conèixer la resta d'espais de la casa, la seva història i el Modernisme manresà en general. És previst que més endavant a la torre s'hi puguin oferir també activitats turístiques i de natura complementàries a l'entorn immediat de l'equipament com rutes guiades, tastos o tallers.

La vil·la Emília, vil·la Maria o Torre Lluvià és una construcció modernista amb elements historicistes que data de l'any 1896, obra de l'arquitecte manresà Ignasi Oms i Ponsa. Forma part d'una parcel·la de 75.690 m2 i s'encaixa en un entorn rural d'alt valor paisatgístic, en un espai singular com és el camí de Rajadell i amb vistes magnífiques sobre una bona part del pla de Bages i les muntanyes de Montserrat.