El pressupost d'atenció domiciliària ha augmentat 127.000 euros en dos anys

El pressupost del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) de l'Ajuntament de Manresa s'ha incrementat 127.000 euros els últims dos anys fins a arribar a una partida que actualment és de 816.709 euros. Segons el govern municipal, la intenció és que continuï pujant perquè es tracta d'un servei que permet a les persones grans o bé que tenen algun tipus de dependència que visquin al seu domicili particular el màxim de temps possible.

L'Ajuntament ha respost així a les crítiques sobre el servei que va fer la Plataforma per unes Pensions Dignes i els Drets de la Gent Gran de Manresa. Van denunciar que els recursos destinats al SAD no són suficients i que es destina una mitjana de 30 minuts al dia a cada persona atesa, una atenció que consideren insuficient (vegeu Regió7 del 5 d'abril).

La regidora d'Acció Social de l'Ajuntament de Manresa, Àngels Santolària, ha assegurat que aquesta dada «està calculada a patir d'una divisió lineal» i que en canvi la realitat del SAD és «molt més complexa».

És la llei de dependència la que regula les hores mensuals d'atenció que rep una persona, ha explicat Santolària. Hi ha un esglaonat segons el grau de dependència i la combinació que hi pugui haver amb altres serveis. Hi ha un màxim de 48 hores mensuals i un mínim de 9 hores.

Pel que fa al SAD social, que es considera un servei preventiu que es presta a persones grans que generalment viuen soles, la mitjana és de 13 hores mensuals, però hi ha casos en què s'arriba a les 33,7, mentre que el mínim és de 5 hores cada mes.

Per a Santolària, també s'ha de tenir en compte que hi ha altres serveis que complementen o poden complementar el Servei d'Atenció Domiciliària en cas que sigui necessari. És el cas de la prestació de la teleassistència; el programa xec-servei, un ajut en format de vals de descompte per al consum de serveis a domicili o de suport a la llar; o bé els àpats a domicili.