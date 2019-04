La processó celebra 20 anys que torna a sortir al carrer ajudant Open Arms

La processó de Divendres Sant de Manresa celebrarà el dia 19 els 20 anys que va tornar a sortir al carrer. Per commemorar-ho, la comissió organitzadora ha decidit afegir a l'edició d'enguany el component de la solidaritat. A la processó, i durant i després de la Setmana Santa, es recolliran diners per a Open Arms. Avui, a 2/4 de 9 del vespre, hi ha el primer acte: una xerrada de dos membres de l'ONG a la Sala Gòtica de la Seu, on ja hi haurà guardioles per a la causa i marxandatge de l'entitat que lidera Òscar Camps. Introduirà l'acte el vicari episcopal del bisbat, mossèn Pere Oliva.

La presentació de la processó dels 20 anys la van fer, ahir, el rector de la Seu, mossèn Joan (Jean Hakolimana), Antoni Selvas, dels Armats, i Manuel Muñoz, de l'Esperança Macarena, que es van posar unes armilles com les que duen els voluntaris d'Open Arms i van mostrar les guardioles. El rector de la Seu va explicar que «enguany i els propers anys, una de les apostes de la Seu és treballar pels espais humans perquè hi ha vegades que sembla que tot es redueix als físics». I va afegir, parafrasejant el Sant Pare, que «quan la fe no porta a la caritat i al compromís, alguna cosa falla».

Selvas va destacar la predisposició d'Open Arms quan els van fer la proposta. Després de la xerrada d'avui, el proper lloc on es repartiran les guardioles perquè la gent pugui ajudar Open Arms serà en alguns dels punts per on passarà la processó: la Seu, la Plana de l'Om, la plaça de Sant Domènec i la plaça de Crist Rei. Les duran voluntaris. Qui ho vugui també pot col·laborar a les guardioles que hi ha als passos que, per segon any consecutiu, ja s'exposen a l'interior de la Seu.

De cara al maig –la campanya s'allargarà fins aleshores i el darrer dia d'aquest mes es farà el recompte– s'organitzarà un macroconcert amb les corals del Bages amb entrada inversa; el que es recapti serà per a l'ONG. A banda, com ja es va fent, qui vulgui viure la processó des de dins pot llogar per al dia 19 una vesta de les que porten els diferents passos, que ja en tenen més pensant en aquestes persones. El preu de llogar la peça de roba es destinarà a Open Arms.



350 persones implicades

La processó, que enguany tornarà a presidir el bisbe Romà, aplega més de 350 participants. Els Armats n'aporten un centenar i l'Hermandad de la Esperanza Macarena, una seixantena.