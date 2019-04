L'UManresa fa un pas més per acostar la ciència als més petits

Uns 130 estudiants d'educació infantil de Manresa, Manlleu i Sabadell han participat aquesta tarda en el primer congrés 'Ciència a les primeres edats', celebrat a l'UManresa. En el marc de la trobada, els alumnes han pogut intercanviar experiències, participar en tallers i escoltar ponències orientades a com acostar la ciència als més petits. Amb la iniciativa, ha reconegut la directora dels estudis d'Educació Infantil, Montserrat Pedreira, la universitat vol fer un pas més per convertir-se en "element de canvi" i donar eines per acostar la disciplina als nens i nenes d'educació infantil.

Sota el títol de ''Ciència a les primeres edats', el congrés ha estat coorganitzat pel Grau en Mestre d'Educació Infantil i el Cicle Formatiu de Grau Superior d'Educació Infantil de la UManresa. Segons ha justificat la coordinadora del cicle formatiu, Laura Torreguitart, en el primer dels cursos no es tracta la ciència i l'experimentació i volien fer alguna cosa per canviar-ho. "No és una proposta de ciència sinó fer una observació real de les eines que té la universitat per tal d'aprofundir en què hauria de fer el mestre per acostar la ciència", ha explicat. La iniciativa s'ha obert a altres centres d'ensenyament del mateix cicle i hi han participat també alumnes de Manlleu i Sabadell.

La trobada ha comptat primer amb tallers –on s'ha pogut conèixer des de la tasca que fa el LAB_06 a experimentar amb matèries-, i presentacions d'alumnes del cicle formatiu manresà que també tractaven l'àmbit de la ciència. L'ha tancat la professora Carme Alemany amb una ponència sobre com acostar la disciplina als més petits.



Un pas més pel canvi



En declaracions a l'ACN, Pedreira ha recordat que la UManresa s'ha especialitzat molt en la ciència a les primeres edats i que amb aquest congrés han fet un pas més. "No només perquè ens apassiona sinó també per canviar la percepció de què la ciència no té res a veure amb els nens tan petits", ha dit.

Pedreira ha posat com a exemple el LAB_06, el centre per a la descoberta de la ciència adreçat a infants de 0 a 6 anys instal·lat a la FUB2, "que no deixa a cap nen parat". En el seu segon curs sencer, la directora ha explicat que des del juny, que es van obrir les inscripcions, "no queden places lliures". A més, la formació que es fa pels mestres "està agradant i surten molt engrescats". "Som un element de canvi respecte als que ens visiten i sabem que hi ha gent que després fa aquests espais de ciència a les escoles", ha afegit la directora.