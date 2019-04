Creu Roja alerta del perill que l'herència de la pobresa se sumi a la cronificació

Quan hi va haver la crisi, entitats com Creu Roja van viure moments de veritable angoixa en veure que el nombre d'usuaris no parava de créixer (van començar a augmentar a partir del 2008, van arribar a prop dels 300.000 el 2013 i el 2015 es van començar a reduir molt lentament). Després, el problema ha estat la cronificació de la pobresa. Ara, ja parlen d'un altre handicap, i és que aquesta pobresa passi de pares a fills, que sigui hereditària. Ja ho estan notant.

Ahir al matí es va fer la presentació a la seu de Creu Roja Manresa d'un estudi que l'entitat publica periòdicament a escala de Catalunya per tenir una radiografia prou exacta dels seus usuaris. Aquest darrer L'observatori, que correspon al juny del 2018, indica, per exemple, que a la pregunta «continua necessitant l'ajuda de Creu Roja?», un 64,2% van respondre que sí. Del total d'aquestes persones, un 40% tenien entre 18 i 29 anys, i també del total de les que van dir que sí, un 56,8% eren persones que no havien pogut cobrir les necessitats d'escolarització dels seus fills. Només són dues dades, però són prou representatives de la situació, que va explicar Pilar Millan, responsable de L'Observatori de Creu Roja a Catalu-nya. La va acompanyar el president de l'assemblea local de l'entitat, Miquel Riera, amb tres tècniques i dues usuàries, que van compartir la seva experiència.

Riera va repassar algunes xifres que donen una idea de la magnitud de la feina de Creu Roja Manresa, que atén 4.600 persones. Per exemple, els 31 projectes que desenvolupa, entre els quals els adreçats a la infància (Casal-Ot, Ludoteca Ludugurus i Joves Nucli Antic). Millan va dir que en aquest àmbit «Manresa és el vaixell insígnia de Creu Roja». Justament donar oportunitats a la canalla per evitar que la pobresa dels seus pares els prenguin oportunitats per poder-la deixar enrere és el que treballen els esmentats projectes de l'entitat local. Per tirar-los endavant, aquest i la resta d'iniciatives que impulsa, però, calen diners. És per això que Riera va animar tothom a comprar la butlleta del Sorteig d'Or (vegeu La Xifra). Els diners s'invertiran en alimentació per a persones grans, productes higiènics i medicaments.