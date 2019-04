Dante Fachin comença la campanya a Manresa

Front Republicà ha triat Manresa per iniciar la campanya electoral. Demà a 2/4 de 8 del vespre el cap de llista de la formació per Barcelona i exdirigent de Podem, Albano Dante Fachin, participarà en un acte a l'auditori de la Plana de l'Om. L'acompanyaran els candidats de Tarragona, Lleida i Girona. Front Republicà està format per Som Alternativa, Poble Lliure i Pirates de Catalunya.