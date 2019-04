Manresa estrena una agenda sardanista innovadora per guanyar nous adeptes

El moviment ràpid i harmònic de les patinadores es combinarà amb la música de cobla. Amb aquesta exhibició singular que barreja esport i tradició, Manresa estrenarà demà una renovada agenda sardanista amb l'objectiu de guanyar adeptes i obrir les ballades a entitats sense vincles amb la sardana. La ciutat torna a tenir una programació estable després que l'Agrupació Cultural del Bages, el Grup Sardanista Dintre el Bosc i el Casal Cultural Dansaires Manresans hagin unit esforços per evitar que Manresa es quedi sense sardanes. Són tres associacions que no havien col·laborat entre elles i que ara, juntes, agafen el relleu de Nova Crida, l'entitat que durant quatre dècades s'ha encarregat d'organitzar ballades a la ciutat.

El tret de sortida de la nova agenda sardanista serà demà, a 2/4 de 7 de la tarda, a la plaça Major, i hi prendran part les integrants de la secció de patinatge artístic del Club Patí Manresa, que actuaran amb la música de la cobla Lluïsos de Taradell. «Molta gent pensa que ballar sardanes és avorrit i passat de moda, i volem canviar aquesta percepció. Per aquest motiu, a cada trobada convidarem una entitat sense vincles amb el món de la sardana perquè la descobreixi i, així, guanyar seguidors. També serà una oportunitat per a aquestes altres entitats, que es donaran a conèixer en un àmbit que no és estrictament el seu», destaca a aquest diari Núria Soler, membre de l'Agrupació Cultural del Bages. La nova programació rep el nom de «punt sardana» (els responsables ho escriuen com .sardana) i, segons Soler, «es vol donar a entendre que és un punt i seguit de l'activitat que portava a terme Nova Crida, i també un punt de trobada entre diferents sectors de la ciutat».

Fins al juny, hi haurà dues trobades més. El dissabte 18 de maig tindrà lloc una ballada a la plaça de les Oques i hi participaran diferents grups de caramelles, i el 28 de juny al Pati del Casino n'hi haurà una altra per celebrar la revetlla de Sant Pere, en què els participants podran degustar coca i cava.

«També portarem les ballades a indrets on no se n'havien fet abans, emplaçaments concorreguts i on hi hagi terrasses de bars i cafeteries perquè persones que no vindrien a ballar vegin la nostra activitat», remarca Soler. A partir de l'estiu, hi haurà una ballada cada dos mesos i Manresa continuarà sent una de les poques ciutats que actualment té una programació estable de sardanes.