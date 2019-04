Planten 350 ceps de vinyes antigues a la Torre Lluvià

Aquesta setmana s'han plantat les primeres varietats antigues de vinya en els terrenys agrícoles de la Torre Lluvià. En concret, 350 ceps: 30 de la varietat negrelló, 160 de malvasia roja i 60 de turbat. La resta de plançons són bases de ceps que a partir de l'any que ve s'empeltaran amb fusta d'altres varietats antigues.

El procés de replicació de la vinya és molt lent, perquè es disposa de molt poca fusta original. Un cop localitzat el cep primitiu, se'n tallen els sarments i se n'obtenen diverses estaques, que s'empelten sobre peus resistents. Cada un dels peus donarà lloc a nous sarments, que al seu torn generaran noves estaques que es tornaran a plantar.

La recuperació dels ceps és possible gràcies a l'acord entre l'Ajuntament de Manresa, Ampans i el Consell Regulador de la DO Pla de Bages per a la recuperació de varietats antigues de vi-nya del Bages. L'Ajuntament cedeix el terreny, i Ampans fa el cultiu de varietats locals i la vinificació del raïm en col·laboració amb el celler Collbaix i la DO Pla de Bages, que coordina el projecte.