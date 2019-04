El president de Societat Civil defensa a Manresa un catalanisme estil Cambó

El santpedorenc Josep Ramon Bosch està de moda. Dirigent de la primera fornada d'una combativa Societat Civil Catalana, ara ha tornat a l'entitat per dirigir una transició cap a una fase renovada amb un discurs que «no tothom ha entès», segons va dir ahir a Manresa. Res de manifestacions a Colón o de 155, sinó el catalanisme de Cambó adaptat al segle XXI. Bosch va participar en l'acte de presentació de la formació política Lliures que dirigeix el veterà polític i exconseller amb CiU Antoni Fernández Teixidó. Es va fer en una sala del Kursaal i va reunir una cinquantena de persones.

Bosch va llegir la seva intervenció per evitar equívocs, va assegurar, per comentar a continuació que Catalunya està «desballestada, en franca davallada. D'una societat cohesionada ha passat a un clima de boira, tristor i desànim. Ha caigut en un rampell de rauxa» que l'ha abocat a un empobriment col·lectiu quan, abans del procés, la «catalanitat espanyola i europea estava integrada».

Per això cal articular una nova consciència de catalanitat i d'un projecte comú espanyol. El seu referent, va dir, és Francesc Cambó, fundador de la Lliga Regionalista. De fet durant la seva intervenció va citar Cambó en diverses ocasions. També Eugeni d'Ors i Valentí Almirall. Aquesta tasca de «superar blocs» perquè els catalans es deslliurin de supremacismes i de populismes, va afirmar, s'ha d'articular amb un nou catalanisme del segle XXI, una «consciència de catalanitat dins un nou relat d'Espanya que tingui accent català». La solució és, doncs, la «tradició del catalanisme polític», va resumir.

Bosch va descartar fer política, tot i que se l'ha vinculat a plataformes per impulsar espais catalanistes de centre-dreta. Lliures és «catalanista, liberal, humanista i europeista», va dir ahir a Manresa el president de la formació, Fernández Teixidó. Va presentar el partit al territori, on es vol implantar. «Fem aquesta feina tan feixuga i complicada perquè s'entengui que la radicalització entre blocs, en la qual avui sembla que està fatalment condemnada Catalunya, s'ha de trencar». Segons va dir Fernández Teixidó, a l'octubre o al novembre hi haurà eleccions perquè serà difícil aguantar l'actual «desgovern del país». Lliures aspira a participar-hi.

A l'acte també hi va intervenir l'economista Jordi Alberich i el responsable de Lliures a la comarca del Bages, Florenci Campos.