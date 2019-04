«La Font et mou»: bellugar-se i crear vincles

Persones d'edats i de característiques molt diferents poden coincidir en un mateix projecte. Ho han fet alumnes del cicle formatiu d'Atenció a la Dependència de l'institut Guillem Catà, usuaris d'Ampans, usuaris del Casal Cívic de la Font, gent gran de la residència del barri i l'associació de veïns. Tots ells han protagonitzat la primera edició de «La Font et mou». Des del principi de febrer, s'han trobat cada dimecres per entrenar-se en diverses proves esportives. Aquesta setmana, cinc equips formats per persones de totes les entitats han participat en unes olimpíades que han posat el punt i a part al projecte.

«La Font et mou» no va sorgir de cap encàrrec, sinó de la motivació de persones de les entitats esmentades, que n'han fet el barri de la Font l'eix vertebrador, i l'activitat física i els participants, els protagonistes. Els organitzadors en destaquen el caràcter integrador, amb la promoció de la inclusió mitjançant l'esport i creant xarxa comunitària. El fet que es trobessin cada setmana ha propiciat la formació de nous vincles intergeneracionals i amb persones de diversitat funcional a través de practicar diferents proves de mobilitat. Cada dimecres, els alumnes del cicle eren els encarregats de dinamitzar els entrenaments.

La cirereta, unes olimpíades



Aquesta setmana s'han vist els resultats a les olimpíades. Els participants han competit en proves de punteria, bitlles catalanes i un trivial cognitiu, entre d'altres, pensades per a gent gran i persones discapacitades. En l'acte inaugural, l'alcalde, Valentí Junyent, va valorar la voluntat de sumar esforços d'entitats implicades. Per part seva, el responsable del Programa de Civisme i Valors del departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Jaume Forés, va destacar la importància de projectes innovadors i d'arrelament al territori com «La Font et Mou». Es van repartir les samarretes de cada equip i hi va haver desfilada i una mostra de la prova de bitlles catalanes.

Cada entitat ha treballat amb objectius diferents, de manera que la vuitantena de participants han pogut aportar-se coses uns als altres. «Volem educar els nostres alumnes sobre el terreny i desenvolupar altres competències com, per exemple, treballar la individualitat i les necessitats de cada persona agafant més responsabilitat i autonomia», explica Carol Egea, professora del cicle formatiu del Catà. Els alumnes es mostren satisfets amb el projecte. «Així podem veure el que estudiem a classe de manera més interactiva», comenta la Laura, una estudiant de segon any. A banda de dinamitzar les activitats, els estudiants han donat suport a usuaris que necessitaven atenció especial o han anat a buscar les persones de la residència La Font.

Des de totes les entitats han valorat molt positivament la formació de nous vincles i la cohesió entre els participants. Queren Rivera, de la fundació Ampans, afegia que volien fomentar l'autonomia i l'autoestima d'usuaris que viuen al barri. I des de la residència La Font valoraven que ha suposat un al·licient en la rutina diària.

Ganes de repetir



Avui tindrà lloc la cloenda, amb l'entrega de premis i medalles i la presència d'autoritats. Els organitzadors ja es plantegen repetir la iniciativa l'any vinent. Deixant de banda quin equip triomfi, la cooperació, l'activitat física i el treball en equip en seran els guanyadors.