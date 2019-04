Manresa En Comú arrenca la campanya amb la tradicional enganxada de cartells

Els Comuns, amb la cap de llista a l'alcaldia per Manresa En Comú i número 26 a les Generals per En Comú Podem, Ana Querol, han iniciat la campanya des de la Plaça Catalunya de Manresa .

El cartell, compost amb les figures del cap de llista de la formació Jaume Asens i l'alcaldessa de Barcelona Ada Colau i el lema "Guanyem per avançar", manté els reconeguts colors de la formació.

Querol, que ha enganxat el primer cartell, es mostra convençuda que "amb Asens i Aina Vidal al capdavant podem revalidar els resultats de les generals del 2015 i 2016, i amb aquest objectiu treballarem des del territori".

Per Querol, Asens "ha mostrat la seva capacitat de lideratge amb les polítiques que ha dut des de l'Ajuntament de BCN com a regidor i tercer tinent d'alcalde, a més a més de la seva vessant com a advocat defensor dels drets humans, que a Manresa coneixem bé, ja que va portar la causa per l'Ajuntament i la família de la manresana Flors Sirera i també liderant la lluita contra la corrupció, duent cassos com el de el Palau de la música als Tribunals" .

De Vidal, Querol destaca "el seu compromís amb els drets de la gent treballadora" i la "capacitat de diàleg i negociació" - en el marc de la seva funció de portaveu de Unidos Podemos, a la mesa del Pacte de Toledo – per lluitar i aconseguir els acords necessaris per unes pensions dignes".

Querol considera que "tenir un molt bon resultat de la nostra coalició, és fonamental per fer tombar el PSOE cap a un govern plural d'esquerres, i allunyar els socialistes de la temptació de pactar amb Ciutadans , el partit de l'Ibex i del 155".

Tanmateix , el compromís de la candidata manresana és "que les necessitats de la Catalunya Central, com la millora de la seguretat de rodalies, siguin centrals en aquest possible nou govern".