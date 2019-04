La placeta entre Sant Andreu, Joc de la Pilota i Sobrerroca es pavimenta avui

Les obres d'urbanització de la Baixada dels Drets faran avui un pas més amb la pavimentació de la placeta dels Drets, l'espai de confluència entre els carrers Sant Andreu, el Joc de la Pilota i el Sobrerroca.

Amb motiu d'aquests treballs hi haurà afectacions en el trànsit. Es prohibirà l'aparcament a la plaça Infants, que és on es descarregarà la maquinària per fer la pavimentació. El recorregut d'aquesta maquinària fins a la zona de les obres es durà a terme amb personal de l'empresa que fa els treballs. Per altra part, l'accés i sortida de camions d'asfalt es realitzarà pel car-rer Hospital i el Sant Andreu. En el moment que la pavimentació afecti l'accés al Sobrerroca des del Joc de la Pilota es desviarà el trànsit de vehicles que vagin cap a la plaça Major pel carrer del Carme i Cap del Rec.

Tot i la pavimentació de la placeta dels Drets, el tall de trànsit al carrer Sant Andreu es mantindrà fins a la finalització definitiva del projecte de la Baixada dels Drets. El carrer es va tallar a principi del març passat per, a part d'urbanitzar la zona, substituir trams del clavegueram que estaven en mal estat. La previsió és que es pugui reobrir el mes vinent.

La pavimentació de la placeta dels Drets és la darrera fase de les obres, que segons l'última previsió de l'Ajuntament de Manresa ha de quedar definitivament enllestida en qüestió de dies.

Els treballs a la Baixada dels Drets es van iniciar el 26 de març de l'any passat. Inicialment era previst que l'obra quedés enllestida en 8 mesos, però la data final s'ha anat retardant a causa, sobretot, de la instal·lació de serveis i canalitzacions. La urbanització va a càrrec de La Caixa per les càrregues d'urbanització de la Fàbrica Nova, una part de la qual és de la seva propietat.