El pare d'una nena lesionada al nou joc de la plaça d'Espanya hi reclama més seguretat

El nou parc infantil de la plaça d'Espanya s'ha estrenat de forma accidentada. Un pare ha denunciat a través de Regió7 que la seva filla de 7 anys té una quàdruple lesió vertebral en caure des d'una de les estructures de l'espai de jocs renovat. La caiguda va tenir lloc diumenge passat a la tarda, només dos dies després de la reobertura. Ara el pare reclama més mesures de seguretat al nou joc.

La nena va caure des de més de 2 metres d'altura mentre passava per sobre d'un espai on hi ha unes barres que els infants han de superar. Té una vèrtebra aixafada i tres més afectades pel cop (de la D9 a la D12). Dues han perdut el 30% de cos, segons el seu pare, Gabriel Martín, que és podòleg i parla basant-se en els informes mèdics. Afirma que, malauradament, és una lesió perenne.

Durant dos mesos, la nena ha de portar una fèrula rígida que li manté l'esquena immòbil. Tot i anar a l'escola, no pot aixecar pes ni fer cap esforç físic. Només es pot treure la cotilla per anar a dormir. Martín remarca que la lesió podria haver estat molt més greu si hagués afectat la medul·la de la nena: «Podria no caminar».

A primera vista, és cert que la part del recorregut on va caure la menuda no sembla fàcil per a un infant. El denunciant ha demanat a l'Ajuntament que incrementi la seguretat del parc. En concret d'aquesta zona, per exemple, posant una xarxa entre les barres i el terra per tal de frenar possibles caigudes de la canalla.



Estructura homologada

Consultat per aquest diari, l'Ajuntament ha lamentat l'incident i ha remarcat que el nou parc infantil –que substitueix el que hi havia des del 1992; tots dos de l'empresa sueca HAGS– disposa de totes les homologacions i certificacions. Concreta que l'element on va tenir lloc l'incident té una altura de caiguda superior a 1,80 metres. De fet, vist sobre el terreny i tenint en compte que el pare medeix més d'1,80 metres, l'altura de l'element des d'on es va precipitar la menor deu vorejar els 2 metres i mig. El consistori remarca que la normativa determina que, per aquesta altura de caiguda, cal un paviment de 30 centímetres de material granular (una grava que atenua un possible impacte) i en aquest punt n'hi ha un de 40.

Insisteix que aquesta part del nou parc és destinada a infants de més de 7 anys, ja que l'accessibilitat és més complicada (es fixa a través de xarxes, cordes o tubs, i hi ha elements per escalar o penjar-se, per exemple). A l'altre extrem de l'estructura, en canvi, hi ha una part adaptada a infants amb mobilitat reduïda i una zona per a nens de menor edat (amb tobogans, jocs de taula...). Amb tot, no descarta prendre mesures addicionals o canviar elements si és necessari, un cop fet el seguiment de la seguretat del parc.

Martín, que presentarà una instància municipal per denunciar els fets, ha demanat assessorament jurídic: «Entenc que legalment no hi puc fer res, perquè segur que el parc compleix tots els paràmetres. Però si veiem que té parts lesives, no podem exigir millores? L'únic que vull és que no passi el mateix a més infants».