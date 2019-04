El canvi d'hora agrupa menys públic en la benedicció del Diumenge de Rams

El paisatge humà del Diumenge de Rams a Crist Rei ha variat amb els anys. Els feligresos llatinoamericans ahir eren un col·lectiu ben visible, encara que -ni molt menys- majoritari, quan el mossèn Estanislau Corrons va sortir a les escalinates de l'església a beneir els rams. Són, juntament els avis que arrosseguen la família a l'acte d'inici de la Setmana Santa, els que principalment mantenen viva la tradició. La benedicció d'ahir va congregar nombroses famílies a la plaça, però menys que als anteriors pel canvi d'hora. Molts ciutadans no s'havien assabentat. El rector de Crist Rei va sortir a 2/4 de 12, més d'hora que altres anys, i al migdia hi havia nens, acompanyats de les seva famílies, amb els rams que baixaven pel passeig per participar a la benedicció.