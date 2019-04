Els inicis del Lacetània: de l'FP a la LOGSE

Durant els anys 80, l'institut Lacetània, que celebra mig segle de vida, va consolidar el seu prestigi i va créixer en equipaments, amb la inauguració d'un gimnàs i d'edificis de tallers dotats amb la maquinària més moderna, per a totes les especialitats, que van augmentar. Es van incorporar a l'oferta educativa automoció i administració. Per contra, va desaparèixer tèxtil. Completava la llista de millores pel que fa a la infraestructura una moderna sala d'equipaments audiovisuals.

Durant aquesta etapa, el centre va recollir premis i distincions per la seva tasca formativa; dos premis Baldiri Reixach i diversos premis Cirit per la recerca dels seus alumnes, entre d'altres. Alhora, va organitzar l'acte d'inauguració del Programa d'Informàtica Educativa (PIE), amb la primera visita de l'aleshores president de la Generalitat, Jordi Pujol.

Els ensenyaments seguien gaudint d'un enfocament pedagògic modern, exemplificat amb la innovadora implantació del torn rotatiu d'especialitats per als alumnes del 1r any de FP-I, la realització de colònies per als alumnes a diversos llocs de la comarca, l'organització de diferents cursos transnacionals d'ensenyaments no reglats i els intercanvis de professors –fins i tot amb una visita de docents del Japó.

L'Aula 2000 i Bloc

D'altra banda, el centre seguia augmentant la seva vinculació amb el desenvolupament social i cultural de la ciutat. El 1988, per iniciativa del claustre, es va idear el famós logotip del pont de tres forats –amb referència al Pont Vell de la ciutat– amb el nom al damunt que identifica el centre. Al mateix temps, es va canviar el nom pel d'institut Lacetània, amb referència a la tribu ibèrica dels lacetans que va viure a la nostra comarca. El 1986 s'estrenava l'ampli espai de l'Aula 2000 per a activitats culturals de tota mena i, en especial, els locals de l'entitat de dinamització juvenil Bloc, fundada per professors del centre, que va ser un referent cultural per als joves de tota la comarca fins al seu tancament, al principi del segle XXI, amb la seva assimilació al Servei d'Informació Juvenil de l'Ajuntament, organitzant xerrades, concerts, excursions i oferint assessorament de tota mena.

Durant els anys 80 i 90, s'hi va desenvolupar una gran diversitat d'activitats culturals, amb la indispensable col·laboració de l'AMPA i de molts professors del centre: un grup de teatre format per alumnes, una sèrie de concerts organitzats per MusiBloc a la Sala 2000, una emissora de ràdio de temàtica juvenil (Ràdio2000), un parell de jornades culturals, la participació a les Olimpíades catalanes de FP, la celebració d'una Setmana Verda amb un esperit ecològic avançat a l'època, en la qual es van plantar la majoria d'arbres que decoren els exteriors del centre. Finalment, hauríem de destacar la consolidació de la biblioteca, finançada per l'AMPA, com a espai de recerca i de foment de la lectura per a tota la ciutat.

Un exemple cabdal d'implicació amb la comarca i el seu teixit empresarial va ser la creació, el 1990, amb Ernest Molins com a director, després d'en Francesc Vila, de la Fundació Lacetània, per iniciativa del centre, la Cambra de Comerç i Indústria de Manresa i comarca i la Patronal Metal·lúrgica del Bages. Aquesta entitat sense ànim de lucre, aleshores una novetat en tot el país, responia a la necessitat de la col·laboració estreta entre el món educatiu i els mons econòmic i empresarial. Els seus objectius són introduir els alumnes en el món laboral a través d'un sistema de pràctiques remunerades a efectuar el darrer curs d'ensenyament i promoure la formació contínua de tots els treballadors i el professorat. L'entitat va satisfer immediatament aquestes demandes i ràpidament s'hi van adherir altres centres educatius de la ciutat i de la comarca que impartien estudis de FP. En reportatges posteriors ampliarem la informació sobre això.

L'altre exemple d'implicació amb la comarca i les seves empreses és l'organització des del 1986 d'un conjunt de xerrades i activitats educatives, durant una setmana dels mesos de març o abril, anomenades inicialment Jornades Tecnològiques. La finalitat és donar coneixement als alumnes del centre de les innovacions tecnològiques relacionades amb els seus ensenyaments i completar-ne la formació acadèmica.

Un referent divulgatiu

Aquestes xerrades, actualment en la seva 33a edició, són un referent actual de la divulgació a la ciutat. Actualment obertes a l'assistència de tothom, han tingut la participació d'importants figures de la ciència, l'economia, el món industrial, les comunicacions i l'esport del nostre país. La seva temàtica anual s'ha ampliat i ha acabat relacionant-se amb l'actualitat econòmica, tecnològica i social del país i, posteriorment, es va obrir a altres esdeveniments com els Jocs Olímpics del 1992. L'evolució d'aquestes jornades també serà tractada més endavant.

Els darrers anys del segle XX van significar un canvi substancial per al centre: l'aprovació pel Govern espanyol, el 1990, de la LOGSE –l'anomenada reforma educativa– modificava de manera radical el sistema educatiu. L'institut Lacetània, amb una llarga tradició de renovació i d'innovació pedagògica, va pujar de seguida al carro d'una reforma en l'esperit i en la pràctica docent.



(*) David Adot és el coordinador del 50 aniversari de l'institut.