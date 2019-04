Manresa participa en la trobada d'un projecte de gestió de residus a Brussel·les

Els 27 socis de 7 països que formen el consorci del projecte UrbanWINS es van reunir els dies 3 i 4 d'abril a Brussel·les en el marc del projecte UrbanWI NS. La ciutat de Manresa, conjuntament amb la resta de socis catalans (Eurecat, Consorci del Bages per a la Gestió de Residus i la ciutat de Sabadell), va assistir a la darrera reunió del Consell Executiu per tal d'enfilar les darreres accions del projecte i fer balanç dels resultats obtinguts.

UrbanWINS és un projecte de tres anys finançat per la Unió Europea dins el programa europeu de recerca HORIZON 2020, que pretén desenvolupar i provar estratègies ecoinnovadores per a la prevenció i gestió dels residus en vuit ciutats pilot d'Itàlia, Portugal, Romania i Catalunya. L'objectiu de la trobada va ser tancar el projecte, fer conèixer els resultats a Europa i apuntar futures col·laboracions entre els socis.

A Manresa, com a la resta de ciutats pilot, es va fer un pla d'acció local estratègica amb l'objectiu de millorar la gestió i prevenció de residus. Les experiències sorgides de la ciutat de Manresa i de les altres set urbs pilot serviran per confeccionar un roadmap o full de ruta europeu amb recomanacions i consells per a altres ciutats d'arreu d'Europa.