Els Armats desfilen pels carrers de Manresa

Coincidint amb el Diumenge de Rams, ahir va tenir lloc la desfilada dels Armats per carrers de Manresa i les residències de la ciutat. La visita a les residències d'avis va començar a les 10 del matí i tot seguit, encapçalats per un carruatge tirat per cavalls que cridaven l'atenció dels vianants, van desfilar per diferents barris de la capital del Bages.