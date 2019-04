La CUP presentarà una moció per crear un catàleg de professionals de la salut

La Candidatura d'Unitat Popular (CUP) de Manresa ha fet pública la moció que presentarà al ple municipal d'aquest mes d'abril, que es durà a terme aquest dijous, dia 18. La moció cupaire demana que l'Ajuntament redacti un pla de viabilitat per posar en marxa un catàleg municipal multidisciplinari de serveis de salut, amb professionals de l'odontologia, podologia, fisioteràpia, logopèdia, psicologia, òptica i nutrició, de caràcter públic i que sigui econòmicament sostenible, mentre aquests serveis no siguin assumits per CatSalut. Remarquen que l'Ajuntament de Manresa pot tenir la capacitat, econòmica i tècnica, de resoldre aquestes deficiències en l'oferta pública de serveis de salut que presenta CatSalut. Dins la mateixa moció presentada per la formació s'exigeix al departament de salut de la Generalitat l'ampliació dels serveis esmentats per a la integració total a la cartera de serveis de CatSalut. I remarquen que un dels eixos més importants de desigualtat en salut és el territori, i si els municipis de més població tenen capacitat per assumir-ho, però no els municipis petits, s'estaria eixamplant les desigualtats.