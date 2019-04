Futures mestres debaten a Manresa com portar la ciència a les aules

Un total de 134 estudiants de Cicle Formatiu de Grau Superior d'Educació Infantil de centres de Manresa, Manlleu, Navàs i Sabadell i del Grau en Educació Infantil d'UManresa van participar en la primera edició del Congrés sobre ciència a les primeres edats que es va celebrar dimecres a la universitat manresana. El Congrés ha servit per posar en contacte estudiants del cicle de diferents poblacions de Catalunya i per promoure l'intercanvi d'experiències entre elles. A més, segons Laura Torreguitart, directora del CFGS, «ha estat una bona oportunitat per posar en valor els estudis de formació professional d'educació infantil, perquè s'ha demostrat el nivell i el compromís educatiu de les estudiants».

L'organització del Congrés forma part d'un dels objectius que s'han marcat els estudis d'Educació Infantil d'impulsar un canvi en l'àmbit educatiu per normalitzar la presència de la ciència i l'experimentació a les aules d'educació infantil tant d'escoles com d'escoles bressol. Per aconseguir aquest canvi és imprescindible que les futures mestres tinguin una bona base formativa: no només en matèria de coneixements sinó també de metodologies didàctiques basades en l'experimentació i el mètode científic. Per això, la universitat, tant al grau de Mestre en Educació Infantil com al Cicle Formatiu de Grau Superior, treballa per formar les estudiants perquè tinguin coneixements i eines per treballar la ciència a les aules a partir de l'experimentació i el contacte directe amb els materials i els fenòmens físics.

En dos dels tallers han conegut l'espai 0_6 de la universitat, que des de fa tres anys rep visites d'escolars en un recinte ple de propostes de ciència i experimentació, i la versió mòbil d'aquest espai, el Lab sobre rodes, que es desplaça portant propostes a centres que tenen dificultats per desplaçar-s'hi. També han conegut l'espai matèria del Lab on es treballa amb elements naturals.