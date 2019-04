Manresa se suma a una campanya per donar sang inspirada en «Joc de Trons»

Manresa s'ha afegit a una campanya del Banc de Sang inspirada en la popular sèrie «Joc de Trons», i l'hospital Sant Joan de Déu serà un dels punts de donació.

Aprofitant que la sang és una de les grans protagonistes de la sèrie «Joc de Trons» i que la sèrie ha estrenat aquest cap de setmana la seva última temporada, hi ha actives diverses accions per promocionar-ne el llançament. Una d'elles és una campanya de donació de sang que ja ha passat per 15 països d'Amèrica, Àfrica i Europa.

«Bleed for the Throne» és el nom de l'acció, que recorda moments mítics de personatges com Tyrion i Cersei Lannister, Jon Snow o Arya Stark, plens de sang, i convida els fans de la sèrie a sagnar pel tron. La iniciativa arriba aquest dimarts 16 d'abril a Catalunya i manté el mateix esperit. «Tots aquests personatges van sagnar pel tron. I tu? Ho faràs?». Aquesta és la crida per fomentar la donació de sang.