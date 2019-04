La construcció es desperta a Manresa amb 60 pisos a Concòrdia i 100 a l'Alcoholera

La promoció d'habitatges que trenca la sequera constructora a Manresa serà al carrer Concòrdia, després que s'hagi endarrerit la presentada com a imminent el 2016 a l'espai de l'antiga fàbrica de l'Alcoholera i part de l'aparcament de l'estació d'autobusos, segons ha pogut saber Regió7. Es construiran un total de 61 habitatges d'alt nivell en una de les tres parcel·les que hi ha sota la torre Vi-nyes. La promotora que signa aquest projecte és Metrovacesa, propietària també de les dues parcel·les annexes, en les quals té previst construir més endavant.

L'empresa va demanar la llicència l'11 de novembre passat i, segons han confirmat fonts de l'Ajuntament a aquest diari, està a punt de ser-l'hi atorgada. Ara el tràmit està en mans dels Bombers de la Generalitat –que avaluen els projectes de construcció de gran envergadura– i després ha de retornar al consistori. Si tots els serveis tècnics fan informes favorables, Metrovacesa obtindrà la llicència i podrà començar a construir. Les obres, si no hi ha cap entrebanc, es podrien iniciar aquest estiu mateix. I els primers pisos podrien entregar-se el segon semestre de l'any vinent, segons anuncia la promotora al seu web.

Si aquest és el cas, la promoció de Metrovacesa, que rep el nom de Mirador de Montserrat –per les vistes que tindrien bona part dels pisos de la muntanya–, passarà a ser la primera gran promoció d'habitatge que es farà a Manresa després de la crisi, malgrat que des de l'Ajuntament s'anunciaven des de feia tres anys els pisos de l'Alcoholera com el primer gran projecte constructor a la ciutat des que va esclatar la bombolla immobiliària.

En aquest espai, Banc Santander construirà un centenar de pisos, també d'alt nivell. Però tot indica que veurem primer els de la Concòrdia. El regidor d'Urbanisme, Marc Aloy, ha explicat a aquest diari que si bé Metrovacesa està a punt d'obtenir la llicència que permetrà donar el tret de sortida a les obres, pel que fa al projecte de l'Alcoholera hi ha el planejament urbanístic aprovat però ara s'ha d'acabar el projecte d'urbanització i després el de reparcel·lació per poder demanar la llicència. Encara trigarà uns mesos.



Dos blocs de 7 plantes

El solar del carrer Concòrdia on es farà la seixantena de pisos és el que queda al costat de la llar d'infants La Ginesta. S'hi construiran dos blocs de 7 plantes cada un, amb habitatges de 2, 3 i 4 dormitoris, zones comunes i piscina. El projecte consta de 61 habitatges i places d'aparcament, distribuïts en dos edificis: un bloc lineal i una torre. La parcel·la té una edificabilitat de més de 7.500 metres quadrats. La seva bona connexió, serveis i ubicació en una de les zones més buscades de la ciutat, la universitària, fan que els preus dels pisos que s'hi construiran no siguin assequibles per a tothom: de 145.000 a 271.000 euros sense IVA, garatge ni traster.



Transformació aturada

La promoció de Metrovacesa és una adaptació dels projectes que ja es van preveure l'any 2004 al Pla parcial del sector Concòrdia per transformar aquesta àrea de Manresa. S'hi havien d'aixecar fins a sis construccions arquitectòniques signades per arquitectes de renom: Daniel Freixes, Moneo Brock Studio, Álvaro Siza i el tàndem Cruz i Ortiz. Aquests darrers van ser els únics que van tirar endavant la construcció de dues illes d'habitatges al carrer Ramon Iglesias. La resta van quedar aturades amb l'esclat de la crisi, però tant la disposició com la volumetria dels dos blocs que ara s'hi faran estan aprovats de forma definitiva per la Generalitat des del 2006.