«Joc de trons» fa campanya amb el Banc de Sang per aconseguir donacions, avui

La sang és una de les grans protagonistes de «Joc de trons». Entre les accions per promocionar el llançament de la temporada final de la sèrie hi ha una campanya de donació de sang que ja ha passat per 15 països d'Amèrica, Àfrica i Europa. Avui, arriba a Manresa.

«Bleed for the Throne», que és com s'ha batejat aquesta acció, recorda moments mítics de personatges com Tyrion, Jon Snow i Arya Stark plens de sang, i convida els fans de la sèrie a sagnar pel tron. La iniciativa arriba a Catalunya amb el mateix missatge: «Tots aquests personatges van sagnar pel tron. I tu? Ho faràs?». La crida inclou un anunci que es pot veure a la pàgina web del diari.

Pensant en els donants que segueixin la crida, els hospitals amb Banc de Sang estaran decorats amb imatges de la sèrie i hi haurà detalls per a les persones que vagin a donar sang. En el cas de la seu fixa del Banc de Sang a Manresa, situada abans d'entrar a les consultes externes de l'Hospital de Sant Joan de Déu (planta-1), l'horari és d'11 del matí a 3 de la tarda i de 4 de la tarda a 8 del vespre. L'objectiu és mantenir estables les reserves de sang perquè per Setmana Santa les donacions baixen fins a un 25%.