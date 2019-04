L'exrector i l'exvicari de la Seu, entre els processats per Roma

El que va ser rector de la Seu i del Carme del 2010 al 2017, Antoni Boqueras, i el que en va ser vicari, Xavier Estopà, són dos dels 17 clergues que el Vaticà ha obligat a processar per la seva pertinença al grup Seminari Poble de Déu, acusat de practicar una ideologia pseudomística contrària a la doctrina de l'Església i de permetre presumptes relacions sexuals entre homes i dones.

El juliol del 2017, el bisbe de Vic, Romà Casanova, va rellevar Boqueras i Estopà dels seus càr-recs. Va ser dos mesos després que l'arquebisbat de Barcelona extingís l'associació Seminari Poble de Déu, el 15 d'abril del 2017, de la qual formaven part. En el moment del relleu, però, el bisbat no va voler fer comentaris. Boqueras -la família del qual ja formava part del seminari- va voler separar una cosa de l'altra. Abans de rellevar-lo a ell i a Estopà, el bisbe Romà havia fet fora de la parròquia de la Seu dues dones, també del mateix grup, que hi vivien feia cinc anys i que es cuidaven de les feines domèstiques, feien catequesi i animaven els cants a missa. A banda dels 17 clergues processats –que el bisbat ha suspès de forma cautelar– també hi ha dues laiques. Mentre que Barcelona i Vic han suspès els quatre sacerdots i un diaca de les seves diòcesis inclosos en la llista dels processats, els bisbes de Lleida, Tarragona i la Seu d'Urgell no han fet cas al tribunal eclesiàstic i els seus capellans continuen exercint.

La investigació del Seminari Poble de Déu, fundat el 1977, la va obrir el 2013 el bisbe de Vic i va ser la Congregació per a la Doctrina de la Fe del Vaticà la que va autoritzar la seva dissolució i la que va instar el tribunal canònic de Vic a jutjar els 19 implicats. Quan va ser suspesa tenia 85 membres repartits per totes les diòcesis.



Suspensió cautelar

El febrer del 2019, el tribunal, respectant en tot moment el principi de presumpció d'innocència, va acordar suspendre de manera cautelar de l'exercici públic del ministeri els 17 clergues investigats per evitar escàndols, defensar la llibertat dels testimonis i garantir el curs de la justícia. Les mesures s'adopten contra tots els preveres que es coneix que han tingut contacte amb l'associació, però no presumeix, en cap cas, que tots hagin tingut el mateix grau d'implicació i coneixement.

Actualment, el cas està sota secret pontifici. Segons la investigació canònica prèvia (a la celebració del judici), el nucli del problema és la presumpta ideologia peculiar i confusa (pseudomística) contrària a la doctrina de l'Església inculcada pel fundador de l'associació (Francesc Casanovas Martí) i en la qual sembla que podrien haver cregut alguns dels seus membres. La pseudomística és una teoria espiritual que no s'adiu amb la vida cristiana segons l'Evangeli i la fe de l'Església. Entre altres, inclou falses aparicions atribuïdes a la Verge i l'atribució de dons esotèrics.