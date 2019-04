Malestar a la torre Vinyes per l'afectació paisatgística

Al capdamunt de la parcel·la del carrer Concòrdia on es farà la promoció Mirador de Montserrat hi regna la torre Vinyes, la gran casa de color groc que domina les vistes de la ciutat i que és un punt referent de la silueta urbana de Manresa. Amb l'edificació dels dos blocs de Metrovacesa, el propietari de l'emblemàtica casa, l'empresari manresà Enric Torres, tem que es perdin aquestes vistes, ja que dels dos blocs n'hi ha un que taparà uns dos metres la torre des dels carrers propers.

«La torre Vinyes està protegida paisatgísticament –és un Bé Cultural d'Interès Local des del 1985– i això no s'ha tingut en compte a l'hora de dibuixar el projecte», assegura Torres, que manté des de fa setmanes reunions amb el regidor d'Urbanisme, Marc Aloy, i l'arquitecte municipal, Ricard Torres, amb l'objectiu d'aconseguir una modificació del projecte. Legalment, però, sap que ho té complicat, perquè el projecte de la promotora compleix tots els paràmetres fixats en el Pla parcial del sector Concòrdia aprovat el 2006.

Torres admet que «és més una queixa de responsabilitat política. Aquesta casa forma part del paisatge de Manresa i tard o d'hora acabarà sent per a la ciutat, perquè amb els seus 35.000 m2 de ter-reny no és fàcil de mantenir. Vull fer entendre a l'Ajuntament que construir una torre aquí davant no és correcte, per la seva afectació paisatgística».

Per la seva banda, Aloy fa notar que el projecte està aprovat des del 2006 i que fins ara no s'hi havien fet al·legacions. Explica que s'ha aconseguit reduir un metre l'alçada prevista per als nous edificis: de 23,05 metres s'ha passat a 22. «Intentarem, si es pot, ajustar alguna cosa més», afegeix.