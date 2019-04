Junts per Manresa es reuneix amb Carles Puigdemont a Waterloo

Els membres de la candidatura de Junts per Manresa van anar dissabte passat a Waterloo (Bèlgica) per reunir-se amb el president Carles Puigdemont. Les persones de la llista van entrar a la Casa de la República i van poder conversar amb Puigdemont i amb Josep Maria (Jami) Matamala, cap de llista de Junts per Catalunya al Senat per Girona.

Els integrants de Junts per Manresa van donar a conèixer el projecte que lidera l'alcalde Valentí Junyent, i es van interessar per l'estat anímic del president exiliat. Puigdemont va assegurar que estava «fort» i «determinat» i va demanar als presents que no afluixessin, que segueixin treballant per Catalunya i que no fessin «ni un pas enrere» perquè «cada centímetre que reculem, els hi regalem a l'adversari».

Els membres de Junts per Manresa li van fer entrega de productes que defineixen la ciutat com són les ametlles de la Llum, el dolç del pelegrí, la bufanda del Baxi Manresa i el llibre Sentir Manresa (Edicions Parcir) de la periodista Anna Vilajosana, amb la dedicatòria i un escrit de l'alcalde Valentí Junyent, que aquest cop, no va poder desplaçar-se fins a Waterloo a causa de l'atapeïda agenda que tenia i es va quedar a la ciutat atenent a les seves responsabilitats com a batlle.