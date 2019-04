Junyent demana fer pinya per aconseguir que el Bages sigui més competitiu

Una vuitantena de persones no es van voler perdre l'acte de presentació de Junts per Castellbell i el Vilar, que es va celebrar a la plaça Valentí Puig. L'acte va comptar amb la intervenció de l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, que va néixer a Castellbell.

Junyent va destacar la necessitat de teixir sinergies entre Manresa i la resta de pobles del Bages per tal de fer pinya i aconseguir que sigui una comarca molt més forta i més atractiva que pugui competir en un món globalitzat. «Volem que els pobles de la comarca sentin Manresa com si fos seva. I a més a més, hem de treballar plegats per posicionar el Bages en el si de Catalunya. En un món globalitzat, no som res si no anem junts».

Moisès Fainé, que encapçala Junts per Castellbell, ha apostat per un equip amb moltes cares noves, i d'altres, amb experiència en el món municipal, totes elles amb un objectiu comú: que Castellbell sigui un millor poble per a viure-hi.

Fainé, que va guanyar les primàries del Partit Demòcrata el novembre, va donar a conèixer les persones que formen part de la seva llista, i en va destacar l'estima que tenen totes elles per Castellbell. «Són persones que tenen ganes de treballar per al poble. Que no es rendeixen. Que volen un futur millor per aquest poble i els seus veïns».