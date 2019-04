L'Ajuntament obté un crèdit de 7,25 milions amb l'ajut de la Diputació

La Diputació de Barcelona i el BBVA van signar ahir un crèdit amb l'Ajuntament de Manresa per més de 7,25 milions d'euros. D'aquests, 238.494 euros estan subvencionats per la corporació barcelonina. L'acte de signatura es va fer ahir. Hi van participar l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i el president de la Diputació, Marc Castells.

Per part del BBVA van signar el director d'Institucions, Jordi Cluet; i el director de Relació Local, Joan Ferrer. Els diners es poden destinar a reduir costos financers de préstecs per a noves inversions, acollir-se a préstecs a llarg termini, millorar la tresoreria, i préstecs pont per a inversions finançades amb subvencions.