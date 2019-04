Manresa comparteix l'aventura de criar

Persones amb ganes de parlar i un espai d'acollida on compartir dubtes i coneixements són els ingredients principals que han necessitat les Tertúlies de Criança per arribar al seu quart aniversari. El segon dimecres de cada mes a la tarda, el Casal de les Escodines de Manresa és testimoni d'una tertúlia sobre el creixement dels infants. Una vuitantena de persones diferents hi han passat durant tot aquest temps, algunes d'elles fidels a la cita cada mes. Per celebrar l'aniversari, han canviat la ubicació i han realitzat la trobada al General Store Coffe de Manresa. Aquesta vegada, vuit dones de diferents edats s'han trobat per parlar dels contes infantils.

«Mai sabem quants serem», comenten les assistents a la tertúlia d'abril. Aquest cop s'asseuen en rotllana en cadires. Comenten que normalment tenen el costum d'asseure's a terra a sobre d'uns petits matalassos. Els nens i nenes són més que benvinguts, jugant i escoltant al voltant de la tertúlia. Cada mes, des del grup motor es planteja un tema que serà el centre de la tertúlia. Al llarg de quatre anys, han parlat de l'alletament, les vacunes, les portes obertes a escoles o el deslletament. Comenten que els temes es proposen perquè sorgeixen en una tertúlia, són propostes de participants o són inquietuds pròpies.

De manera totalment voluntària i vocacional, quatre dones van començar aquest projecte el 2015, el qual no té cap entitat ni associació darrere. Una de les persones que va iniciar-ho i encara segueix al grup motor, Yolanda Delgado, explica que la inspiració va sorgir de la tertúlia agroecològica de l'associació L'Era. «La idea de compartir i que tot i tothom hi té cabuda ens va agradar i ho voliem aplicar a parlar sobre els nens», explica Delgado recordant el començament de les Tertúlies de Criança. Els interessava un espai autogestionat on tothom fos benvingut i on l'única condició per participar-hi fos respectar les opinions dels altres.

Les impulsores del projecte destaquen la importància de tenir espais de debat i conversa a la societat. A més, creuen que tothom ha de poder dir la seva, sense necessitats de tenir coneixement expert, simplement el que ha après a casa i té ganes de compartir. Les Tertúlies de Criança són obertes a tothom, amb fills o sense.



Objectius de futur

Com a objectius de futur es plantegen intentar que vingui més gent i persones més diverses per aportar nous punts de vista. Després de quatre anys celebrant les tertúlies al Casal de les Escodines, comenten que, tot i trobar-s'hi molt a gust, els agradaria anar a un espai més cèntric per atraure més gent. L'ideal, pensen, seria la Biblioteca Infantil del Casino, ja que tindrien més visibilització.

Mares, pares, avis, àvies, familiars i persones interessades en la criança passen per les tertúlies. La mirada cap a la criança dels infants canvia com la societat ho fa i l'eix central que condueix les Tertúlies de Criança és poder compartir aquests canvis, dubtes i inquietuds, ja que segons elles «hi

ha moltes maneres de fer de les que es pot aprendre».