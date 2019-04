Manresa tornarà a tenir servei de bus gratuït durant la diada de Sant Jordi. L'Ajuntament ha informat aquest dimecres que el proper 23 d'abril, de les 7 a les 21.30 h, es durà a terme de nou un dispositiu especial de mobilitat al passeig Pere III amb l'objectiu de garantir la seguretat dels vianants, l'accés amb fluïdesa del transport públic al centre de la ciutat i millorar la circulació del trànsit.

Així, per tal de fomentar l'ús del transport públic urbà el servei especial de Bus Manresa serà gratuït. Aquesta iniciativa l'any passat va tenir un total de 12.459 viatgers, el que suposava un increment del 77% sobre un dia laborable habitual.

A banda de la gratuïtat del servei de bus, aquest dispositiu comportarà el tancament al trànsit de vehicles del pas de vianants de l'andana central del pg. Pere III amb pl. Espanya, de manera que s'unirà el 2n tram del pg. Pere III amb Pl. Espanya per al pas exclusiu de vianants, i per tant, els vehicles que circulin per plaça Espanya costat Correus - CAP Bages no podran accedir a pg. Pere III costat carrer Canyelles i Guimerà.

Els vehicles que circulin per Passeig de Pere III provinents de Pl. Onze de Setembre i carrer Primer de Maig en direcció Pl. Espanya hauran d'optar per circular per costat dret o esquerre de plaça Espanya, segons la seva destinació:



Plaça Espanya costat dret (segons sentit de circulació): accés a Institut Lluís de Peguera, CAP Bages, Correus, Policia Nacional, Pàrquing Europa, carrer Carrió...

Plaça Espanya costat esquerre (segons sentit de circulació): Carrer Canyelles, Pàrquing La Farola, carrer Guimerà, carrer Circumval·lació... L'accés de vehicles a Pg. Pere III costat carrer Canyelles i Guimerà es realitzarà abans d'accedir a Plaça Espanya, atès que s'invertirà de sentit de circulació del lateral de pl. Espanya costat carrer Circumval·lació.

Amb motiu d'aquests canvis de trànsit, s'anul·laran les parades habituals de transport públic urbà i interurbà de Pl. Espanya, i s'habilitaran en punts propers als actuals. Les afectacions al servei de transport públic urbà BUS MANRESA es podran consultar a través del web www.manresabus.com i les dels serveis interurbans a través del telèfon 93.874.68.00 (Estació d'autobusos). La parada de transport públic interurbà s'habilitarà al passeig Pere III núm. 60 – 62 (edifici Sindicats), els autobusos hauran de girar abans de Plaça Espanya per dirigir-se a Bonavista.

8è Mercat de les lletres de Manresa



El mateix dimarts 23 d'abril, amb motiu del 8è Mercat de les lletres de Manresa organitzat per l'Associació de Comerciants del carrer Sobrerroca, pl. Major i voltants, es tallarà el trànsit de vehicles de varis carrers del Centre Històric, concretament al carrer Sobrerroca amb Passatge Amics, desviant el trànsit per Passatge Amics en direcció a plaça del Carme.

No es podrà circular pels vials següents: carrer Sobrerroca (entre Passatge Amics i Pl. Major), Plaça Major, carrer Cap del Rec, Baixada del Pòpul, carrer Amigant, Plaça de Sant Ignasi Malalt, carrer Baixada del Carme i carrer de Sant Miquel.