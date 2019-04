Núria Masgrau, vinculada a l'Agrupació Cultural, serà la número 2 de Valentí Junyent

Núria Masgrau, vinculada a l'Agrupació Cultural del Bages, promotora de la cavalcada de Reis de Manresa i de la trobada d'havaneres al parc de l'Agulla, serà la número 2 de la candidatura Junts per Manresa per a les pròximes municipals que encapçala Valentí Junyent. Ahir la formació va fer públic l'ordre de la llista de les 12 primeres persones que acompa-nyaran Junyent. S'havien fet públics els noms, però no l'ordre (veure Regió7 del 6 de març). Masgrau serà la número 2. Darrera d'ella hi va l'únic regidor que repeteix, Joan Calmet. La número 4 és Rosa M. Ortega i el 5 és per a Toni Massegú.

La número 2 de la candidatura de Junts per Manresa té 47 anys. És llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per l'Autònoma. Té un postgrau en tributació i el diploma de Mediadora d'Assegurances titulada.

Del 1997 al 2016 va treballar al Montepio de Conductors com a adjunt a direcció i com a responsable de l'àrea administrativa, comptable i financera. Actualment és l'encarregada d'administració de Mútuacat.

Calmet és actualment regidor d'Habitatge, Barris i Turisme a l'Ajuntament, mentre que Ortega, de 52 anys, és llicenciada en Història Contemporània i té el títol professional de solfeig. Professora de música a l'institut Guillem Catà, dirigeix diverses corals i ha impulsat projectes d'inclusió a través de la música i la cultura. Massegú és llicenciat en Matemàtiques i professor a l'institut de Cal Gravat. Ha estat director dels Serveis Teritorials d'Ense-nyament a la Catalunya Central i director general de Centres Públics del departament d'Ensenyament.