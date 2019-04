Per Sant Jordi, roses solidàries d'Althaia per ajudar infants i joves

La Fundació Althaia serà present per primera vegada al passeig de Pere III de Manresa el dimarts 23 d'abril, diada de Sant Jordi, amb una parada on s'hi oferiran roses solidàries. Es tracta d'una iniciativa impulsada i liderada per professionals de Pediatria que es portarà a terme amb la col·laboració del voluntariat de la institució. Els beneficis obtinguts es destinaran als projectes de mecenatge per a la millora de l'atenció infantojuvenil de la Fundació Althaia.

Recentment, Althaia ha iniciat una nova campanya de participació i mecenatge per millorar les àrees d'atenció a infants i joves i, alhora, enfortir els vincles entre la institució i la ciutadania i treballar la promoció per la salut. Ja s'han tirat endavant diferents iniciatives en el marc d'aquesta campanya, com les piruletes solidàries que han creat el xocolater Enric Rovira i el cuiner Jordi Cruz, dos professionals del territori de reconegut prestigi, i que també s'oferiran aquest dia de Sant Jordi.

En paral·lel, usuaris del Centre de Dia de Salut Mental oferiran roses a l'edifici del CSAM i al vestíbul de la planta -1 de l'Hospital Sant Joan de Déu. També ho faran els usuaris del Centre de Disminuïts Físics, que muntaran una parada de roses i de punts de llibre a l'entrada de la Clínica Sant Josep. En els dos casos, es tracta d'una iniciativa terapèutica els beneficis de la qual es destinaran a activitats ludicosocials adreçades als mateixos usuaris.



Música en vena

La música també serà present a la Fundació Althaia el dia de Sant Jordi. Els músics Ester Blanc i Javier Garcia oferiran un duo de violí i viola a diferents serveis de l'Hospital Sant Joan de Déu. L'actuació s'emmarca en el projecte Música en Vena. La música que cura, que es porta a terme en col·laboració amb el Conservatori Municipal de Música de Manresa amb l'objectiu d'ajudar a millorar el benestar i les estades hospitalàries de pacients, familiars i personal sanitari.