Arbres i pilones mantenen incògnites en el recorregut de la processó de Manresa

No és el primer any que la comissió organitzadora de la processó de Manresa –que enguany fa 20 anys que es va recuperar i ho celebra recaptant diners per a Open Arms– es queixa dels arbres que hi ha a la plaça de Sant Domènec i avisa que potser no podrà fer el recorregut habitual. L'any passat no ho va saber fins al dia abans. Enguany, ni això. Segons va informar ahir Nacho Muñoz, president de la comissió organitzadora, fins demà mateix no sabran si poden passar per Sant Domènec o si, per arribar al Passeig procedents del Born, han de desviar-se per la plaça de Fius i Palà, el carrer de Sant Domènec i el de Jaume I.

Ahir, l'Ajuntament va informar que «Parcs i Jardins ja es van reunir i van parlar fa dies amb l'organització de la processó i, d'acord amb aquesta reunió, s'han podat arbres de la Plana de l'Om i del Guimerà per facilitar-hi el pas, però es va explicar [al president] que l'arbre de la plaça de Sant Domènec no es pot podar ara i, a més, no molesta. Cada any el restaurant Las Vegas hi col·labora traient la terrassa per facilitar-ne el pas». Muñoz va remarcar que el problema no és entrar a la plaça sinó sortir-ne per la banda de la Muralla, perquè hi ha dos arbres i unes pilones que ho compliquen. L'Ajuntament insisteix que tècnicament s'ha fet tot el possible.

La processó, que no es preveu que sigui passada per aigua, començarà a 2/4 de 9 del vespre des de la Baixada de la Seu, passarà pel carrer de Vallfonollosa, la plaça d'en Creus, la Reforma, el carrer d'Alfons XII, la Plana de l'Om, el Born, la plaça de Sant Domènec (o, en el seu defecte, els carrers de Sant Domènec i de Jaume I), el Passeig, Crist Rei, el carrer d'Àngel Guimerà, la plaça de Sant Domènec i, des d'aquí, farà el mateix recorregut de l'anada fins a la Seu, on a 3/4 de 12 de la nit es farà l' Encuentro entre la Macarena, la Verge de la Bona Mort i el Sant Crist.

Més de 200 persones



L'ordre dels passos serà el següent: Associació Cultural i Recreativa Armats de Manresa, Creu d'Improperis, Pas i Confraria del Natzarè, Associació Reparadora de Pius IX (cos de portants del Sant Crist), presidència de la processó amb el bisbe de Vic i la relíquia de la Santa Espina, Dansa de la Mort, Pas i Confraria de la Verge de la Bona Mort, Pas i Penó de la Confraria de la Verge dels Dolors, Pas del Sant Sepulcre i Confraria de la Puríssima Sang del Nostre Senyor Jesucrist i Pas de la Germandat de Nostra Senyora de l'Esperança Macarena, amb l'acompanyament de les cornetes i tambors de San Pablo de Saragossa, que paga la germandat. En total, seran més de 200 persones.

Diners per a Open Arms



Enguany, a banda del pas de la Verge de la Bona Mort, que estrena tron, la principal novetat és el recapte que es farà durant la processó en solidaritat amb Open Arms. Per recollir els diners hi haurà voluntaris amb guardioles a diversos punts. El 4 o 11 de maig es farà un macroconcert coral on també se'n recolliran.

Muñoz avança que l'any vinent «hi haurà alguna cosa nova» i dona «bastant per solucionat» el canvi de ritme d'Armats i Macarena, que sovint ha creat problemes. «El desquadrament ha disminuït. Des de la primera associació a la Macarena hi ha mitja hora».