L'Ajuntament talla branques i la processó de Manresa podrà fer el recorregut de sempre

Finalment, la processó mantindrà el recorregut acostumat de cada any i passarà per la plaça de Sant Domènec enlloc de desviar-se per la de Fius i Palà, baixar pel carrer de Sant Domènec i passar pel de Jaume I per anar a trobar el Passeig de Pere III. Tal com ha confirmat el president de la comissió organitzadora des de fa tres anys, Nacho Muñoz, en l'entrevista que li va fer, ahir dijous, l'edició edigital de Regió7 (vegeu-la a la web), els tècnics de l'Ajuntament van tallar ahir les branques que els feien nosa per poder fer passar tots els passos per la plaça de Sant Domènec fins a la Muralla de Sant Domènec i, d'aquí, al Passeig.

Muñoz, tal com ja havia explicat a Regió7 el dia abans (vegeu edició de dijous), va comentar que el ritme de la processó ha millorat els darrers anys, en el sentit que parades que fa uns anys podien durar fins a "tres quarts d'hora", la qual cosa alentia molt el ritme i el feia molt pesat tant pels que anaven més de pressa i s'havien d'esperar (molts d'ells persones grans) com per al públic que la segueix en general, ara arriben com a màxim als "deu minuts". Això ha afavorit que el tall que es produia habitualment entre la capçalera (Armats) i la cua (Germandat de Nostra Senyora de l'Esperança Macarena) s'hagi resolt.

La processó se celebrarà aquest vespre de divendres, amb sortida a 2/4 de 9 del vespre des de la basílica de la Seu, on s'acabarà al cap de dues hores i mitja, després de fer un recorregut que passarà per la Baixada de la Seu, el carrer de Vallfonollosa, la plaça d'en Creus, la plaça de la Reforma, el carrer d'Alfons XII, la Plana de l'Om, el carrer del Born, la plaça de Sant Domènec (on el restaurant Las Vegas s'encarrega d'apartar cada any la seva terrassa perquè pugui passar i a on, si molesten o no molesten les branques dels arbres, s'ha convertit en un tema recurrent de les darreres edicions), el Passeig de Pere III, la plaça de Crist Rei, el carrer d'Àngel Guimerà, la plaça de Sant Domènec i el mateix recorregut de l'anada per arribar a la Seu, on a 3/4 de 12 de la nit és previst l'Encuentro entre la Macarena, la Verge de la Bona Mort i el Sant Crist, i, a la mitjanit, el final, amb el tancament de les portes de la basílica una vegada tots els passos siguin a l'interior.

Muñoz destaca de la processó de Manresa el fet que totes les confraries surtin al mateix temps, mentre que en altres localitats ho fan per separat. Solucionat el tema de les branques, el president de la comissió organitzadora confessa que la manca de relleu, pel fet que els qui la van iniciar ja tenen vint anys més i costa que hi entri gent jove, i la pluja és la seva principal preocupació. De pluja no se n'espera, però, de vent, sí.

Enguany, la processó celebra 20 anys de la seva recuperació solidaritzant-se amb l'ONG Open Arms, per a qui recull donatius. Avui hi haurà guardioles per diversos punts del recorregut.