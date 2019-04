Mor als 69 anys el director del grup de teatre El Teló de Manresa, Josep Torras

El director de l'Associació Teatral El Teló de Manresa, Josep Torras Portí, ha mort als 69 anys. El funeral se celebrarà aquest dissabte a les 11 del matí a l'església de Crist Rei.

A partir d'uns tallers de teatre que es van celebrar al centre cívic Selves i Carner de Manresa va sorgir el grup de teatre El Teló a finals de l'any 2008, que ell mateix dirigia. L'objectiu de l'entitat és donar a conèixer el teatre com a eina per l'enriquiment personal i social.

Torras també era guionista i a més a més va adaptar diverses peces teatrals com "Embolics d'alta costura", o "L'home del sac", una obra relcionada amb sant Ignasi que es va representar a La Cova durant la fira Mediterrània.

Més recentment es va involucrar al pessebre vivent del Pont Llarg i també va ser el guionista i responsable del muntatge de l'Avantpessebre que es va representar per primera vegada el passat Nadal al carrer del Balç. Narrava escenes bíbliques prèvies al naixement de Jesús.