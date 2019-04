El Museu de Geologia bat el rècord de visitants amb 3.388 persones el 2018

El Museu de Geologia de Manresa, el Valentí Masachs de la Politècnica a Manresa, va rebre el 2018 un total de 3.388 visitants. Suposa un increment del 5,44 % respecte de l'any anterior i el 49% en relació amb el 2016. En tres anys hi ha hagut un increment sostingut de visitants. Dels 2.273 el 2016, als 3.213 el 2017 i els 3.388 de l'any passat, que suposen el rècord de l'equipament museístic. Sobretot són visitants escolars, mentre que els caps de setmana hi ha un públic més familiar.

Aquest augment és degut a la difusió que s'ha fet de les activitats que es poden dur a terme al Valentí Masachs i perquè «continuem sent l'únic museu de geologia de Catalunya on hi ha minerals, roques, explicacions de per què serveixen i quina utilitat tenen, i fòssils. Això ens fa únics», comenta un dels responsables de l'equipament, Joaquim Sanz.

De les 3.388 persones que van visitar el Valentí Masachs l'any passat, 1.191 van ser estudiants d'ESO; 690 de primària i 394 de batxillerat o de cicles formatius. Els caps de setmana, quan hi ha un públic bàsicament familiar, hi van anar 317 persones. Els mesos de més activitat van ser el novembre, amb 609 visitants, seguit del febrer, amb 594, i el mes de desembre, amb 429.

El Museu de Geologia ja va posar en marxa el 2017 nous recursos educatius a través de la seva pàgina web que permeten accedir i descarregar-se fitxers per utilitzar a les aules. Són adaptats a les diverses edats de cada curs. Això «ha generat que a moltes escoles hi hagi professors que suggereixin fer treballs sobre minerals i les seves aplicacions, o fòssils», explica Sanz. També es poden descarregar material i, un cop a l'equipament, treballar-lo amb l'acompanyament de responsables del museu. També té una àrea de reflexió sobre els recursos limitats que dona la Terra. «Això no es fa en altres museus. És una diferència notable. I també que és gratuït». Pel Valentí Masachs han passat escoles d'arreu de Catalu-nya: Olot, Lleida, Tarragona, Igualada, Vic i Barcelona. Sanz explica que n'hi ha que fan un itinerari minerològic i geològic per la comarca. Primer visiten el museu i després la Muntanya de Sal de Cardona. També n'hi ha que combinen el Valentí Masachs i Can Font, on hi ha el centre d'interpretació de l'aigua.

L'any vinent el Museu de Geologia celebrarà el seu 40è aniversari. Per comemmorar-ho es preparen diverses activitats.