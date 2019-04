La primera bibliotecària de Manresa entra al nomenclàtor

El ple ha aprovat la designació amb el nom de Pilar Bertran Vallès al vial continuació del carrer de Sant Maurici, entre la carretera del Pont de Vilomara i el carrer de Sant Cristòfol.

Ha intervingut alple, fent ús del reglament de Participació Ciutadana, Sandra Pujol en nom de l'entitat Lilium.

Pilar Bertran Vallès (1905-1998) va ser la primera bibliotecària que hi va haver a Manresa, a la llavors anomenada Biblioteca Popular a l'institut Lluís de Peguera.

Va néixer a Barcelona el 24 de juliol del 1905. Era filla del metge Joan Bertran, de Barcelona, i de Rosa Vallès, de Torrelles de Foix. Bertran va ingressar a l'Escola Superior de Bibliotecàries de la Mancomunitat de Catalunya quan tenia 18 anys.

Ella, com a directora, i Emília Fernández, com a auxiliar, van obrir les portes de la Biblioteca Popular de Manresa el 6 de desembre del 1928, i Bertran va exercir com a directora fins al 31 de març del 1935, quan es trallada com auxiliar a la Biblioteca Popular Ignasi Iglesias de Sant Andreu de Barcelona.