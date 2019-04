Puigdemont rep a Waterloo els candidats de Junts per Manresa

Els membres de la candidatura Junts per Manresa s'han reunit a Waterloo amb el president Carles Puigdemont a l'anomenada Casa de la República. A la trobada també hi va participar el candidat de Junts per Catalunya pel Senat a Girona, Josep Maria Matamala. Els integrants de la llista van donar a conèixer el projecte de Junts per Manresa. Puigdemont els va animar a no fer «ni un pas enrere». Li van lliurar productes tradicionals de la ciutat com ametlles de la Llum, el dolç del pelegrí, una bufanda del Baxi i el llibre Sentir Manresa, d'Anna Vilajosana. I també un escrit de l'alcalde i candidat a la reelecció, Valentí Ju-nyent, que no hi va poder assistir.