Emoció a la mitjanit en l'Encuentro que va cloure la processó de Manresa dels vint anys

La Processó del Divendres Sant de Manresa dels vint anys es va acabar, ahir, amb abraçades, molta emoció i cares de cansament dels participants. Un cop finalizada, és tradició tancar les portes de la Seu, amb els passos a l'interior, per tal que els participants, més de 200, tinguin un moment de privacitat després de tres hores caminant; alguns, amb l'afegit de carregar o d'empènyer algun dels passos, com és el cas dels costaleros de la Germandat de Nostra Senyora de l'Esperança Macarena, que tanca el seguici. Amb ells, no hi va faltar la banda de Cornetes i Tambors de San Pablo, arribats de Saragossa.

A 2/4 de 12 de la nit, els Armats van arribar a la Seu després de tres hores recorrent els carrers del centre de Manresa. Al cap de mitja hora, va arribar la Macarena. Quan va ser de cara a la basílica, va fer un gir de 180 graus per poder escoltar la darrera saeta. Mentrestant, els Armats, que en aquesta ocasió sí que van esperar la Macarena, mentre que altres anys, quan arriben, ja trenquen files, es van col·locar a la Baixada de la Seu formant un passadís. Finalitzada la saeta, el pas de la Macarena va pujar fins a la meitat per trobar-se amb el pas de la Verge de la Bona Mort i, una costat de l'altre, van esperar que els portadors del Sant Crist baixessin fins on estaven per fer l'Encuentro, que normalment només fa la Macarena perquè l'altra verge, com els Armats, també plega.

Un cop feta aquesta emotiva trobada, van entrar a la Seu i es van tancar les portes, fins l'any vinent. El que va passar a l'interior de la basílica ho podreu llegir en l'edició de demà del diari.