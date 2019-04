Les entitats que participen en el seguici s'han solidaritzat amb l'ONG Open Arms

Al costat de les persones que protagonitzaven la processó i de les que se la miraven, ahir hi havia un tercer actor: un grupet de voluntaris de Santpedor que es van col·locar en quatre punts per on va passar –baixada de la Seu, Plana de l'Om, Sant Domènec i Crist Rei– per recollir diners per a Open Arms, organització que salva a alta mar persones que intenten arribar a Europa buscant una oportunitat.



La iniciativa de recollir ajudes per a una ONG és nova d'aquest any i s'ha tirat endavant aprofitant que la processó celebra dues dècades de la seva recuperació. En la presentació, el rector de la Seu, mossèn Jean Hakolimana, va advertir que la fe sense caritat ni compromís és una manifestació que queda coixa i que per això s'ha volgut vestir la festa de solidaritat.



L'acapte continuarà fins a final de mes i durant tot el maig, mes en què és previst un concert de totes les corals del Bages que funcionarà amb entrada inversa. La data s'ha de concretar. Serà el dia 4 o l'11.