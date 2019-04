L'Ajuntament força la legalitat per no quedar-se sense el servei de neteja

Ja va passar quan els telèfons i la connexió a Internet dels ordinadors de l'Ajuntament de Manresa van funcionar sense tenir «cobertura legal en sentit estricte», perquè el contracte de prestació de serveis i sistemes de telecomunicacions havia esgotat la durada prevista, i el govern municipal va prorrogar el servei malgrat l'advertiment de la interventora (vegeu Regió7 del 15 de juliol del 2018).

En el darrer ple va tornar a passar el mateix però, amb la prestació del contracte de servei de neteja de les dependències municipals.

I l'oposició ho va fer notar, tant Ciutadans, com el PSC i la CUP. El govern municipal va argumentar la pròrroga per la necessitat de continuar executant un servei bàsic per a la salubritat i pel procés que està vivint l'Ajuntament d'adaptació a la nova llei de contractes de l'administració pública.

Andrés Rojo, de Ciutadans, va afirmar que «el govern té responsabilitat en relació a una pròrroga que va començar el 2017. Entenem que un plec de clàusules pot ser complicat però 2 anys és temps suficient». Rojo va afegir que, a més, «es tracta d'un contracte suficientment important com és el de la neteja de les dependències municipals», i va anunciar l'abstenció del seu grup.

Tot seguit, Felip González, va assegurar que el govern «té un problema, perquè la llei de contractes l'ha agafat amb el pas canviat».

El polític va afirmar que allò que la interventora estava dient és que cal anar amb compte perquè el que es portava a aprovació «és il·legal». Així que, tot i que és veritat que cal netejar una seixantena d'equipaments amb un servei que ocupa una setantena de treballadors «no es pot eludir la responsabilitat, perquè són diversos els contractes que ens estan donant problemes». Va reblar que «vostès no han estat eficients a l'hora de preveure que nova legislació de contractes era, efectivament, molt complicada i calia reforçar els departaments vinculats a les noves contractacions». El PSC va votar directament en contra, igual que la CUP. El portaveu de la Candidatura, Jordi Masdeu, va explicar que del que es tractava era «d'allargar una concessió en contra de l'opinió d'intervenció i això no és el primer cop que passa».

Masdeu va afegir que «tenim un problema a contractació i aquest equip de govern no està fent res per solucionar-ho i, si ho està fent, no se n'està sortint, perquè els problemes són recurrents» .

DM i el regidor Miquel Davins també es van abstenir.